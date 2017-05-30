i-Retail объединила онлайн-кассу и интернет-магазин

Компания i-Retail, разработчик и поставщик современных кассовых решений для предприятий МСБ в розничной торговле, выпустила на рынок бесплатную CMS-платформу для создания интернет-магазина, отвечающую всем требованиям 54 ФЗ. Как сообщили CNews в i-Retail, платформа является частью комплексного решения, объединяющего онлайн-кассу, интернет-магазин, товарный учет и облачную платформу.

Решение позволяет создать готовый интернет-магазин и начать торговать в онлайне уже через 10 минут после регистрации эккаунта на сайте и загрузки ассортимента. В него включен ОФД комплект, позволяющий выписывать электронные чеки согласно 54 ФЗ, а также интегрирован модуль оплаты интернет-эквайринга от российских банков по фиксированной ставке 2,65%. Интернет-магазин имеет адаптивную верстку под мобильные и обычные браузеры, рассказали в компании.

Новая функциональность предоставляется всем клиентам бесплатно. Владелец розничного предприятия может воспользоваться исключительно CMS-платформой, либо получить ее в рамках комплексного решения, которое предоставляется по фиксированной цене, не меняющейся в зависимости от расширения функционала.

По словам Кирилла Войцехович-Казанцева, основателя и операционного директора i-Retail, «сегодня у мелкой розницы есть только одна возможность противостоять большим форматам — расширять каналы продаж и развивать аналитику и прогнозирование. Иначе им будет сложно выжить в такой неравной конкурентной борьбе. И если раньше малый бизнес не мог себе позволить такие инструменты — автоматизация была для него слишком дорогим удовольствием, то сегодня — благодаря облачным технологиям — ими может воспользоваться каждый ритейлер, будь то владелец небольшого кафе или магазина у дома».