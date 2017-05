Fujitsu: Финансовые компании находятся под влиянием цифровой трансформации

Лидеры индустрии финансовых услуг положительно оценивают влияние цифровой трансформации и возможности, которая она предоставит их компаниям. Порядка двух третей (64%) участников опроса, проведенного Fujitsu, обеспокоены вопросами внедрения цифровых технологий в своем бизнесе

Количественное исследование «Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption» было проведено в сентябре 2016 г. независимой исследовательской компанией Censuswide. В исследовании приняли участие 1180 руководителей компаний малого и крупного бизнеса из государственного сектора, финансового сектора, сектора розничной торговли и производства, включая 250 респондентов из государственного сектора. В исследовании приняли участие компании из США (210 компаний), Великобритании (156 компаний), Австралии (152 компании), Германии (152 компании), Испании (150 компаний), Франции (150 компаний), Италии (150 компаний), Финляндии (30 компаний) и Швеции (30 компаний).

Исследование выявило, что цифровая трансформация стала «новой реальностью» для компаний из всех секторов экономики и коренным образом изменяет привычные принципы работы современного бизнеса. В частности, в финансовой отрасли наблюдается увеличение конкуренции, выход на рынок новых игроков, включая появление большого количества финансово-технологических компаний и так называемых альтернативных банков. Как следствие, практически все (98%) руководители финансовых структур, принявшие участие в опросе, заявили о том, что на их компании оказывают влияние изменения ландшафта рынка. 72% опрошенных предполагают, что эти тенденции продолжатся, и к 2021 году финансовую отрасль ждет общая трансформация.

Изменение принципов работы привело к тому, что у руководителей финансовых компаний возникло настороженное отношение к процессам цифровой трансформации. Почти половина респондентов (47%) заявила о том, что внедрение цифровых технологий оказывает негативное воздействие на принятие долгосрочных бизнес-решений. Более того, лишь немногие компании в данной отрасли считают, что они управляют этими процессами. Только 9% руководителей полагают, что занимают лидерские позиции по внедрению цифровых технологий в своем секторе, что является самым низким показателем для всех исследованных сегментов экономики. Тем не менее, 62% участников заявили о том, что сейчас они чувствуют себя более уверенно при принятии решений в отношении цифровой трансформации, чем два года назад, а 89% верят в то, что они смогут преуспеть в условиях активного использования ИТ.

Большое количество опрашиваемых руководителей (86%) полагает, что для процветания в условиях повсеместного использования цифровых технологий отрасль должна активно развиваться. Две трети (65%) финансовых компаний считают, что их бизнес должен быстрее внедрять инновации для сохранения конкурентоспособности на рынке. Кроме того, почти половина опрошенных (46%) полагает, что в рамках компании руководство определяет реакцию на возникающие проблемы. За пределами компаний большинство респондентов называет заказчиков (46%) в качестве основной движущей силы, определяющей реакцию их компаний на внедрение цифровых технологий. А 27% участников опроса указывают, что в качестве такого фактором выступают их конкуренты, у 20% – третьи лица.

В финансовом секторе преобладает уверенное настроение – более двух третей компаний (68%) считают, что цифровая трансформация предоставит им уникальные возможности для развития, и более трех четвертей (77%) согласны с тем, что внедрение цифровых технологий является положительным явлением.

Элинис Мацедо (Elenice Macedo), руководитель подразделения решений для финансовых сервисов, компании Fujitsu в регионе EMEIA, сказала: «В финансовом секторе наблюдается более высокая конкуренция и трансформация по мере того, как компании стремятся обновить свою устаревшую ИТ-инфраструктуру. Исследование Fujitsu подтверждает, что они четко понимают преимущества цифровой трансформации и постепенно получают уверенность при развертывании новых технологий. При этом руководители компаний отмечают, что им нужна профессиональная поддержка для достижения поставленных задач, и более половины из них (52%) полагает, что компетентный партнер в области ИТ поможет им добиться успеха».