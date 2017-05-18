Российские подписчики Autodesk получат русскоязычную базу знаний и бесплатную техподдержку

Autodesk объявила о расширении возможностей технической поддержки для российских пользователей. Как рассказали CNews в компании, теперь на русском языке будет доступна главная база знаний компании Autodesk Knowledge Network, а отечественные пользователи получат доступ к продвинутой технической поддержке (Advance Support). Кроме того, для всех подписчиков Autodesk недавно появился доступ к цифровому помощнику AVA. Помимо этих нововведений российские пользователи по-прежнему могут получить профессиональную консультацию на русскоязычном форуме и участвовать в обучающих мероприятиях, проводимых компанией и ее партнерами. В том числе, ежегодный форум AutodeskUniversityRussia: в этом году будет ориентирован в первую очередь на развитие профессиональных навыков пользователей в работе с программными продуктами. Также продолжит работать и единый контактный центр.

«Переход на продажи по подписке обязывает нас уделять особое внимание поддержке пользователей. Это относится и к технической поддержке, и к профессиональным консультациям, и к оперативному решению вопросов по активации продуктов и обновлений. Мы хотим, чтобы каждый наш пользователей получал максимальные выгоды от своей подписки, профессионально развивался и осваивал новые технологии», – отметила Анастасия Морозова, генеральный директор Autodesk CIS.

Autodesk Knowledge Network (AKN) – это главная база знаний, формируемая сообществом пользователей, преподавателей, авторизованных партнеров и сотрудников Autodesk. Она содержит более миллиона статей по продуктам Autodesk и их использованию, а также по вопросам технической поддержки и обучения. Раньше они были доступны только на английском языке, однако теперь клиенты и партнеры Autodesk в России и СНГ получат доступ к локализованным материалам.

Продвинутая техническая поддержка (Advanced Support) будет бесплатно доступна всем подписчикам в России и СНГ. Такая техническая поддержка доступна только на английском языке, но пользователи, не говорящие по-английски, могут попросить связаться с техподдержкой от их лица представителя авторизованного партнера, через которого осуществлялась подписка на ПО.

AVA – цифровой помощник, созданный на базе суперкомпьютера IBM Watson и использующий технологии искусственного интеллекта. Виртуальный агент может отвечать на запросы по более чем 40 различным клиентским вопросам, при этом решение каждого из них занимает всего несколько минут. Например, она может оперативно предоставить информацию по управлению учетными записями, скачиванию и обновлению ПО, выслать код активации и др. Главная цель внедрения интеллектуального помощника для Autodesk – автоматизировать множество повторяющихся процессов и к 2020 году создать эффективную комбинацию цифровой поддержки и работы специалистов. AVA заменила Otto, пилотного цифрового консьержа, который раньше использовался в клиентской поддержке Autodesk. Она обладает расширенным набором возможностей и улучшенной ответной реакцией, которые позволяют минимизировать усилия для получения информации и обеспечить мгновенный доступ к продуктам. Сейчас AVA обрабатывает около 20 тыс. запросов каждый месяц.