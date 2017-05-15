Ericsson и KT готовят сеть 5G к Зимним Олимпийским играм 2018 года

Ericsson и КТ в сотрудничестве с несколькими технологическими партнерами начали строить, тестировать и оптимизировать сеть 5G к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2018 году в городе Пхёнчхан в Южной Корее. Компании согласовали шаги, которые они намерены совместно предпринять в течение 2017 года, и в их числе – техническое развертывание.

Ericsson и КТ провели тестовые испытания хэндовера между базовыми станциями 5G, установленными вдоль скоростной железнодорожной линии Incheon Airport Railway, соединяющей Сеул и международный аэропорт Инчхон. В ходе испытаний пиковая скорость передачи данных составила 4 Гбит/сек.

«Мы тесно работаем с КТ с момента подписания протокола о намерении сотрудничать в области развития и внедрения 5G в 2015 году. Наши комплексные решения для сетей связи пятого поколения, в числе которых инфраструктура для беспроводной передачи данных и транспортной сети, а также услуги Omni view, позволят КТ обеспечить своим абонентам пользовательский опыт совершенно нового уровня», - сказал глава бизнес-направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Ericsson и KT договорились развивать технологии beam forming и beam tracking, а также технологию совместного использования сетей 5G и LTE, чтобы оптимизировать пропускную способность, улучшить качество покрытия и обеспечить стабильную производительность сети.

Тестовая сеть будет развернута на частоте 28 ГГц, в ней будет использоваться технология виртуализированного радиодоступа (vRAN) и виртуализированное ядро (5G core system).

«Перед запуском тестовой сети необходимо тщательно проверить стабильную работу и совместимость множества услуг, систем и потребностей разных производителей. Сотрудничество с Ericsson, лидером в области технологий и стандартизации 5G, позволяет нам выйти на новый уровень», - отметил глава группы сетей КТ Сон-Мок О (Seong-Mok Oh).