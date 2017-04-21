Google запускает умные кампании в контекстно-медийной сети

Google объявила о том, что с сегодняшнего дня умные кампании доступны всем рекламодателям. Новое решение позволит эффективнее привлекать больше клиентов в контекстно-медийной сети.

Сегодня контекстно-медийная сеть Google (КМС) насчитывает более 3 млн приложений и сайтов различных тематик: от популярных новостных ресурсов до новейших мобильных игр. Неважно, что именно делают пользователи на сайтах или в приложениях КМС, главное — вовремя показывать им релевантные сообщения. Для этого необходимо найти целевых клиентов, адаптировать под них объявления и назначить оптимальные ставки.

С помощью машинного обучения Google умные кампании автоматически показывают объявления потенциально заинтересованным клиентам, используя данные миллионов приложений и сайтов, создают красивые графические, текстовые и нативные объявления, которые подходят для всех ресурсов контекстно-медийной сети Google, автоматически назначают ставки для достижения целей рекламодателей.

Благодаря Google AdWords рекламные кампании настолько автоматизированы, что рекламодатели могут показывать пользователям наиболее релевантные объявления. Это, в свою очередь, позволяет улучшать бизнес-показатели брендов. Используя умные кампании, рекламодатели получают в среднем на 20% больше конверсий при той же цене за конверсию, что и в других медийных кампаниях.

Так, trivago — платформа для поиска отелей — использует умные кампании, чтобы помочь путешественникам по всему миру находить те номера, которые подходят именно им. Например, номер с высокоскоростным Wi-Fi для деловой поездки, с видом на океан для пляжного отдыха или большой номер для семьи из четырех человек. Бренд предоставил для создания рекламной кампании элементы объявлений и бизнес цели. AdWords позаботился обо всем остальном. Сервис создал более 25 000 адаптированных объявлений, показывая их туристам, находящимся в поиске специальных предложений отелей. Например, люди, просматривающие блог о путешествиях, могут увидеть объявление trivago с заголовком «Огромные скидки на отели» и потрясающей фотографией Колизея. Благодаря умным кампаниям trivago увеличила количество конверсий на 36% при той же цене за конверсию, что и в других медийных кампаниях. Сегодня бренд использует умные кампании на рынках Европы, Азии и Северной Америки.