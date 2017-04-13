«Почта Банк» приступил к эмиссии карт «Мир»

«Почта Банк» начал выпуск карт «Мир». Уже сегодня клиенты могут оформить сберегательный счет с выдачей именной дебетовой карты российской платежной системы и ежемесячным начислением до 7% годовых на остаток по счету, сообщили CNews в «Почта Банке».

Владельцам карты «Мир» доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов «Почта Банка». С ее помощью можно вносить и снимать денежные средства, оплачивать услуги (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), а также совершать покупки в торговых точках, в том числе в интернете. Кроме того, клиенты «Почта Банка» смогут использовать карту «Мир» для получения зарплаты или пенсии.

«Летом прошлого года мы начали обслуживать карты национальной платежной системы во всей сети банкоматов “Почта Банка”, а сегодня приступаем к эмиссии карт “Мир”. Уверен, они будут пользоваться спросом у клиентов банка. До конца 2017 года мы планируем выпустить более 500 тысяч таких карт», — рассказал президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Как отмечается, «Почта Банк» стал первым банком-участником платежной системы «Мир» в рамках спонсорской программы банка ВТБ, который осуществляет ее сопровождение, включая расчетное обслуживание операций.

Карты «Мир» будут обслуживаться как в банкоматах, так и в терминалах оплаты «Почта Банка», которые устанавливаются в почтовых отделениях, а также в платежных устройствах банков-партнеров. Технологическую поддержку, в том числе сертификацию оборудования и проектную работу в платежной системе, осуществляет процессинговая компания «МультиКарта».

«Почта Банк» — важный для нас партнер, активно развивающий сеть филиалов и повышающий доступность финансовых услуг для жителей нашей страны. Сегодня клиентам банка становится доступна удобная национальная карта “Мир” с широким функционалом. Уверен, наше дальнейшее сотрудничество и развитие инфраструктуры для получения услуг по картам будет способствовать росту популярности безналичных платежей у клиентов банка», — заявил генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.