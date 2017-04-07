Smart Engines помогает «Совкомбанку» выдавать кредиты в мобильном приложении

«Совкомбанк» внедрил решение компании Smart Engines для распознавания документов Smart IDReader в мобильное приложение «Мобильный кредит», предназначенное для оформления кредитов в магазинах-партнерах банка.

С помощью приложения «Мобильный кредит» сотрудники магазинов-партнеров могут оформить кредит без печати документов и всего с одной подписью клиента на сумму до 15000 руб. Использование мобильных устройств вместо стационарных компьютеров позволяет сотрудникам не быть привязанными к рабочим местам и оперативно обслуживать клиентов даже в период пиковых наплывов посетителей.

Сотрудникам магазинов-партнеров больше не нужно тратить время на ручной ввод данных, используя новую версию «Мобильный кредит» для iOS и Android. Достаточно навести камеру мобильного телефона на паспорт клиента, и Smart IDReader за несколько секунд распознает необходимые данные и заполняет анкету на получение кредита.

При этом все вычисления Smart IDReader выполняет на самом мобильном телефоне в режиме реального времени. Данные не передаются через интернет на распознавание в «облако» или на внешний сервер.

«Добавив в наше приложение «Мобильный кредит» возможности по вводу паспортных данных Smart IDReader, - комментирует представитель Совкомбанка И.А. Мовчан, - мы смогли предложить нашим магазинам-партнерам более удобный инструмент оформления кредитных продуктов на месте».

Для того чтобы оформить кредиты через приложение, партнеры ПАО «Совкомбанк» заключают договор об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам через мобильное приложение «Мобильный кредит».

В настоящее время приложение «Мобильный кредит» с функцией распознавания паспорта РФ Smart IDReader доступно для скачивания для iOS и Android.