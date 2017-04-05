«Лаборатория Касперского»: неосторожность сотрудников и кибератаки одинаково опасны для бизнеса

Согласно выводам исследования «Лаборатории Касперского», одной из наиболее серьезных угроз для бизнеса сегодня становится потеря данных. Согласно результатам опроса по теме «Информационная безопасность бизнеса», проведенного «Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International весной 2016 года среди более 4000 IT-специалистов из 25 стран мира, включая Россию, 42% российских компаний хотя бы один раз за последний год теряли важную информацию из-за взломов или утечек информации. Треть компаний сообщила, что это происходило неоднократно.

Потеря информации обходится организациям недешево, причем средний ущерб в результате инцидента растет пропорционально размеру предприятия. Если для малого и среднего бизнеса он составляет 1,6 миллиона рублей, то для представителей крупного бизнеса сумма потерь увеличивается до 11 миллионов. Тем не менее далеко не все компании готовы работать над улучшением защиты. Меньше половины опрошенных (42%) согласились с утверждением, что им следует направлять больше ресурсов на усиление мер информационной безопасности и противодействие угрозам.

Между установками бизнеса и реальностью есть расхождения и по другим вопросам. В первую очередь различается оценка компанией своих наиболее уязвимых мест и реальные причины потери данных. Проще говоря, бизнес боится одного, а страдает зачастую от другого.

Среди главных угроз большинство российских организаций называют физическую потерю устройств с важными данными и инциденты, связанные с человеческим фактором. Однако согласно результатам исследования, в реальности потеря данных часто происходит по другим причинам. Лидирует среди них вредоносное ПО: две трети опрошенных признались, что теряли информацию из-за вирусов или троянцев. Довольно высокие места заняли и такие угрозы для бизнеса, как инциденты с программами-вымогателями (происходили у 32% компаний) и целевые атаки (25%). Но некоторые опасения бизнеса были подкреплены реальными фактами: неосторожность/неосведомленность работников стала причиной потери данных у 58% пострадавших.

«Киберугрозы постоянно становятся более комплексными. Причем происходит это не обязательно из-за усложнения атак, а в первую очередь из-за роста числа потенциально уязвимых мест. Борьба с этой тенденцией требует все более разнообразных методов защиты, — сказал Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ. — От таких рисков, как неосторожность сотрудников, невозможно защититься с помощью одних только алгоритмов. По-настоящему эффективная стратегия безопасности сегодня сочетает традиционные технологии, анализ киберугроз, постоянный мониторинг и применение самых эффективных методов реагирования на инциденты».

В целях повышения осведомленности сотрудников в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» разработала программу Kaspersky Cybersecurity Awareness, включающую в себя тренинги для всех уровней организационной структуры компании. Обезопасить компанию от целенаправленных атак поможет решениеKaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA), которое противостоит нападениям на всех этапах и способно как обнаружить уже начавшуюся атаку, так и защитить предприятие от потенциальных угроз. Решение Kaspersky Security для мобильных устройств предоставляет целый ряд функций управления подключенными к сети устройствами (Mobile Device Management, MDM) с помощью единой консоли управления, что обеспечивает безопасность мобильного доступа к корпоративным системам.