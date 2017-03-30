Смартфоны в России стали доступнее: аналитика «М.Видео» по I кварталу 2017 года

Согласно аналитическим данным компании «М.Видео» по рынку смартфонов, в I кв. 2017 г. здесь ожидается рост на 5% в штучном и на 3% в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Ожидаемый объем рынка составит 6 млн шт. и 72 млрд руб.

В первом квартале 2016 г. было продано 5,7 млн смартфонов на 70,3 млрд руб. Таким образом, впервые с 2014 г. рынок растёт в натуральном выражении быстрее, чем в денежном – за счет снижения цен на популярные модели смартфонов.

«В первом квартале телеком-рынок традиционно ожидает выхода новых смартфонов. На первое полугодие запланировано ряд громких стартов флагманских моделей ключевых брендов. Телеком-сегмент стал одним из первых, отреагировавших на укрепление рубля и покупательские настроения снижением розничных цен. При этом одним из драйверов роста телеком-рынка по-прежнему остается кредит – в «М.Видео» каждый третий смартфон продается в кредит, что связано со своевременным запуском беспроцентных кредитных предложений на востребованные устройства», - отметил директор M_mobile Андрей Губанов.

Средняя цена на смартфоны в I кв. 2017 г. относительно аналогичного периода 2016 г. снизилась на 2,5% до 12 тыс. руб. Это связано с тем, что в начале 2017 г. произошло снижение розничных цен на смартфоны ряда брендов. В «М.Видео» за I кв. 2017 г. средняя цена смартфона снизилась на 7,5%.

Наиболее динамично в I кв. 2017 г. развивался ценовой сегмент от 10 до 20 тыс. руб., доля смартфонов этого ценового сегмента выросла до 27,3% с 21% годом ранее. Такая динамика связана с существенным ростом продаж смартфонов китайских брендов. Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor демонстрируют наиболее динамичный рост относительно А-брендов. Так, совокупная доля этих брендов на рынке по итогам 1 квартала 2017 года, по прогнозам «М.Видео», может составить до 20% в штуках и 16% в деньгах. Это третье место в деньгах после двух крупнейших игроков рынка – Apple и Samsung и второе место в штучных продажах после Samsung.

Доля смартфонов в высоком ценовом сегменте (от 40 тыс. руб. и выше) и в денежном, и в натуральном выражении в 2017 году показала небольшой рост относительно января-марта 2016 года. В то же время, доля смартфонов ценой до 10 тыс. рублей упала. Доля смартфонов с поддержкой LTE в продажах 1 квартала 2017 году составляет уже 65% в штучном выражении, в то время как в 2016 году она была только 42%.

Доля смартфонов с диагональю более 5 дюймов выросла вдвое относительно 1 квартала 2016 года – до 19% в штуках. Самой популярной категорией остаются смартфоны с диагональю от 4 до 5 дюймов. С точки зрения технологий заметным трендом станут смартфоны с большой диагональю и минимальными размерами рамок: многие из новинок 2017 года будут выходить в привычных габаритах по длине и ширине устройства, но с большей диагональю экрана, что достигается за счет сокращения толщины боковых и верхних рамок смартфона – на прошедших вначале года выставках такие новинки уже представили LG, Xiaomi и ряд других брендов.

Увеличение используемой площади дисплея – следствие расширения функционала смартфона, который все чаще используется центр как управления другими устройствами и платежный инструмент.