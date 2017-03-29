Новая мобильная технология Abbyy «на лету» распознаёт текст с различных предметов

Компания Abbyy представила технологию Abbyy Real-Time Recognition (RTR), которая умеет мгновенно извлекать информацию не только из документов, но и с поверхностей различных предметов. Например, с этикеток, счётчиков, автомобильных номеров, экранов мониторов, паспортов, транспортных накладных, платёжных поручений. При наведении камеры на текст Abbyy RTR захватывает данные и распознаёт их, при этом не требуется подключение к интернету, сообщили CNews в Abbyy.

С Abbyy Real-Time Recognition SDK компании и разработчики смогут создавать мобильные приложения для iOS и Android. Пользователям больше не придётся фотографировать текст и сохранять изображение. Достаточно навести камеру на нужные поля, и распознанная информация моментально появится на экране. При этом можно быть уверенными в высокой точности извлечения данных, так как технология объединяет результаты распознавания нескольких кадров. Само распознавание выполняется прямо на устройстве, без обращения к внешним серверам. Эта функциональность снижает риск утечки конфиденциальной информации и подходит для организаций с высокими стандартами безопасности данных, подчеркнули в компании.

По словам разработчиков, инструментарий Abbyy RTR SDK подходит для решений, направленных на повышение качества обслуживания клиентов. Так, пользователи банковских приложений смогут автоматически заполнить заявление на дистанционное открытие счёта, внести реквизиты для денежного перевода или оплаты квитанции. Сотрудники банков, страховых компаний, торговых сетей будут значительно быстрее вносить данные клиентов в информационные системы.

Abbyy RTR SDK может также применяться в приложениях для оптимизации внутренних бизнес-процессов. Распознавание в видеопотоке сокращает ручной ввод данных. Например, можно автоматически обрабатывать документы для формирования отчётов о командировке, быстро вносить данные при инвентаризации.

В целом Abbyy Real-Time Recognition SDK умеет распознавать тексты на 63 языках, что позволяет создавать продукты для международных организаций. Кроме того, SDK можно использовать в приложениях для путешествий за рубеж — например, для мгновенного перевода меню, вывесок и дорожных указателей на распространенные иностранные языки.

«Abbyy Real-Time Recognition SDK — это продукт, который “на лету” находит и распознает тексты на любых документах и поверхностях предметов. Появляется всё больше отраслей, где в качестве основного инструмента для обработки информации сотрудники используют смартфон. Благодаря высокой точности и скорости распознавания наша технология поможет создавать удобные мобильные приложения. Уверен, что инструментарий Abbyy RTR SDK будет востребован во многих областях: в банковской сфере, страховании, ритейле, гостиничном бизнесе, телекоммуникациях», — заявил Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора Abbyy Россия.