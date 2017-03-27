Micromax начала продажи бюджетного смартфона Bolt Q354

Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов в мире, пополнила свою линейку доступных смартфонов моделью Bolt Q354 на базе Android 6.0. Устройство уже можно приобрести в розничных сетях и в официальном интернет-магазине micromaxstore.ru.

В целом Micromax Bolt Q354 — это 5-дюймовый смартфон, доступный в трёх цветах: серебристом, золотом и цвете «шампань». Помимо нескольких цветовых решений, модель на базе Android Marshmallow 6.0 отличается корпусом с округлыми гранями, благодаря чему она удобно лежит в руке, рассказали в компании. Габариты новинки составляют 144x73,2x10,75 мм, вес — 156 г.

Достаточную производительность для решения несложных ежедневных задач обеспечивает 4-ядерный процессор MT6580M с тактовой частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Например, смотреть видео и играть в различных развлекательных приложениях станет ещё комфортнее, чему способствует и FWVGA-экран с разрешением 854*480 точек. Смартфон также оснащён двумя камерами: 5-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной для съёмки «селфи». Для хранения фото и других файлов доступно 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью карточки micro-SD. Ёмкость аккумулятора нового устройства составляет 2200 мА*ч, благодаря чему он может работать в течение 250 часов в режиме ожидания и 10 часов в режиме разговора.



Bolt Q354

Bolt Q354 работает в сетях GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100/900, оснащен интерфейсами Bluetooth/Wi-Fi/USB 2.0. Как и большинство моделей компании на российском рынке, устройство имеет два слота для SIM-карт.

Ориентировочная стоимость смартфона Bolt Q354 составляет p4590.