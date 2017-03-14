Ford и Panasonic разработали «умный» ресепшен для дилерских центров

Ford при поддержке североамериканского отделения Panasonic System Communications Company, входящего в состав Panasonic Corporation, объявила о разработке терминалов Smart Service Kiosk, способных облегчить процесс технического обслуживания автомобилей. Как рассказали CNews в компании, с помощью терминала, доступного в любое время суток, автовладельцы могут оставлять и получать ключи от своего или подменного автомобиля, выбирать необходимые виды технического обслуживания, а также оплачивать выполненные работы при помощи банковских карт.

«Компания Ford постоянно стремится повышать качество жизни своих клиентов, предлагая широкий спектр продуктов и услуг, - отметил Брэд Браунэл (Brad Brownell), директор Ford Global Distribution Strategy. Новые терминалы Smart Service Kiosk позволяют владельцам автомобилей Ford, которые хотят сдать машину для сервисного обслуживания, оставлять и забирать ключи в любой удобный момент, независимо от графика работы дилерского центра и степени занятости персонала».

Терминалы были разработаны компанией Panasonic при сотрудничестве с GoMoto. Процедура сдачи ключей начинается с ввода имени и адреса автовладельца при помощи сенсорного экрана. Также процесс идентификации можно провести посредством сканирования штрих-кода с водительских прав. На следующем этапе необходимо ввести адрес электронной почты и номер телефона. После этого указывается информация об автомобиле и создаётся секретный PIN-код для возврата ключей. Автовладелец может выбрать необходимые технические работы из списка или ввести текстовое описание возникшей проблемы, а затем просто оставить ключи в терминале. После сдачи ключей клиенту приходит электронное письмо с подтверждением и QR-кодом, который понадобится просканировать, когда машина будет готова. Чтобы получить ключи после окончания работ, клиент должен просканировать QR-код и ввести PIN, а затем оплатить выполненные работы.

Тестирование новых терминалов началось в январе 2017 года на базе дилерского центра Lafontaine Ford в городе Бирч Ран, штат Мичиган. Плановый тестовый период составляет 90 дней. По итогам тестирования Ford и Panasonic примут решение о необходимости дополнительных испытаний или о запуске терминалов в коммерческую эксплуатацию.

Владельцы Ford уже успели оценить возможности нового терминала: «Вся процедура заняла не более пяти минут», - отметил Донован Блэк, владелец автомобиля Ford. Процесс сдачи машины на техобслуживание стал гораздо приятнее, так как мне больше не приходится отмахиваться от назойливых предложений дополнительных услуг. Терминал даже предложил мне сразу подтвердить окончательную стоимость работ. До этого мне не приходилось пользоваться услугами Lafontaine Ford, но теперь я определённо вернусь сюда снова».

В меню терминала можно выбрать следующие работы: проверка кондиционера, замена фильтров, сход-развал, замена аккумулятора, замена тормозных колодок, проверка системы охлаждения, диагностика трансмиссии и двигателя, замена масла, проверка подвески, проверка состояния шин, замена лобового стекла и многое другое.

«Терминалы Smart Service Kiosk лишь один из примеров того, как инновационные технологии могут приносить пользу для бизнеса и повышать качество обслуживания клиентов», - отметила Марси Клеворн (Marcy Klevorn), IT-директор и вице-президент по информационным технологиям Ford Motor Company. - Разработка инновационных терминалов подчёркивает стремление Ford использовать все возможности современных технологий на благо клиентов».

При создании терминалов компания Ford использовала технологические возможности Panasonic и GoMoto. «Компания Panasonic рада возможности поддержать Ford в рамках реализации данного инновационного проекта. Новые терминалы Smart Service Kiosk не имеют аналогов на рынке и призваны повысить удовлетворённость клиентов Ford качеством оказываемых услуг», - отметил Мэт О’Коннор (Matt O’Connor), вице-президент североамериканского отделения Panasonic System Communications Company.