«Ростелеком» предоставит ФК «Зенит» интеграторские услуги в рамках внедрения SAP

Компания «Ростелеком» заключила контракт с ФК «Зенит» на оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению в футбольном клубе решения SAP для создания новой системы работы с болельщиками. Стоимость контракта составила p44,5 млн сроком на 3 года, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Компания предоставит облачное решение, а также установит в собственном ЦОДе программно-аппаратный комплекс, специализированный под внедрение ПО SAP. Для этого «Ростелеком» в настоящий момент осуществляет закупку оборудования, проводит подготовительные работы и тесты по организации инфраструктуры ИТ-ландшафта в соответствии с техническим заданием и рекомендациями SAP.

По итогам реализации проекта компания будет оказывать услуги технической поддержки созданной ИТ-инфраструктуры: комплексный мониторинг и администрирование всей инфраструктуры в режиме 24х7, полный цикл сопровождения операционных систем, техническая поддержка оборудования и системного ПО; а также предоставит линию поддержки.

«Наше сотрудничество с компанией “Ростелеком” началось с 2015 года и создает только положительную динамику в развитии футбольного клуба. “Зенит” всегда стремится соответствовать всем вызовам современной спортивной индустрии, где постоянно растут стандарты на проведение домашних матчей, обработку баз данных, внутреннюю коммуникацию, информационную безопасность и многое другое. Наш партнер, компания “Ростелеком”, предлагает решения, которые создают все необходимые условия для стабильного развития нашего бренда», — отметил коммерческий директор футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Манкин.

«Портфель сервисов “Ростелекома” для корпоративных клиентов в последнее время значительно трансформировался и расширился: теперь наша компания предоставляет не только традиционные услуги, например, аренду каналов — у нас целый спектр современных облачных сервисов. Именно облака сегодня являются одними из самых востребованных услуг у наших заказчиков. Мы очень рады, что теперь и футбольный клуб “Зенит” является нашим облачным клиентом», — заявил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. «В этом проекте мы выступаем в партнерстве с компанией SAP, которая внедряет для “Зенита” систему работы с болельщиками. Она позволит вести историю взаимоотношений со всеми целевыми аудиториями клуба, а болельщики смогут получать индивидуальные предложения, скидки на приобретение билетов и многое другое», — подчеркнул он.

«Технологии SAP позволяют спортивным клубам не только взаимодействовать с болельщиками, но и прогнозировать продажи билетов на матчи, планировать индивидуальные тренировки, разрабатывать эффективную тактику игры и т.д. Так, сборной Германии по футболу удалось сократить среднее время нахождения мяча у игрока с 3,4 секунд до 1,1 секунды на Чемпионате Мира в Бразилии с помощью решения SAP», — заявил Илья Юрьев, заместитель генерального директора SAP СНГ.