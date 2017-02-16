Разработки консорциума 3i Technologies включены в реестр отечественного ПО

3i Technologies объявил о том, что программная платформа для анализа контента социальных сетей 3i Big Data Analytics Processing Platform и система текстонезависимой идентификации диктора 3i Speaker ID SDK, разработанные специалистами консорциума, приказом Минкомсвязи включены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Как рассказали CNews в консорциуме, программный продукт 3i Speaker ID SDK вошел в реестр под номером 2781, платформенное решение 3i Big Data Analytics Processing Platform – 2859.

«Российская школа программирования и разработки остается одной из самых сильных в мире. Доказательством тому все то многообразие ПО, которое уже внесено Минкомсвязи в реестр. Сейчас в нем уже почти три тысячи продуктов, систем и платформ. И это далеко не все, что есть у отечественных компаний. Список российских программных разработок, которые уже представлены на рынке, на порядок больше. Мы подали заявку на два продукта компании, теперь же планируем подготовить документацию еще на ряд систем», - сказал председатель совета директоров консорциума 3i Technologies Алексей Любимов.

3i Speaker ID SDK предназначено для распознавания речи и текстонезависимой идентификации личности диктора по голосу. ПО может использоваться в рамках больших комплексных решений, легко интегрируется в продукты сторонних разработчиков через интерфейс прикладного программирования (API).

3i Big Data Analytics Processing Platform – платформенное решение для аналитической обработки структурированной информации пользователей социальных сетей. Используется в качестве отдельного модуля, встраиваемого в другое программное обеспечение. Платформа относится к классу REST (англ. Representational State Transfer, передача репрезентативного состояния). Обеспечивает автоматическое получение сведений о текущей активности пользователей (посты, репосты, лайки и комментарии), а также структуре их взаимодействий на уровне отдельных пользователей и групп.

Первые продукты в реестре отечественного ПО появились в январе 2016 г., на 11 февраля 2017 в него включены 2873 разработки российских компаний.

Консорциум 3i Technologies учрежден в 2014 г. компаниями DSS Lab и InfoQubes, в 2016 г. к нему присоединилась компания PROMT. Консорциум объединяет российские научные и инженерные коллективы, специализирующиеся на разработке технологий, продуктов и сервисов интеллектуальной обработки больших массивов данных различной природы. 3i Technologies обладает уникальными технологиями поиска, обработки и анализа текстовой, аудио- и видеоинформации, которые защищены патентами и авторскими свидетельствами. Компании, входящие в консорциум, предлагают клиентам широкий спектр программной продукции: от мобильных приложений до комплексных прикладных ИТ-решений и программных библиотек для сторонних разработчиков. Программные решения 3i Technologies внедрены у клиентов, работающих в РФ и странах СНГ.