«Проектная Практика» автоматизировала систему управления проектной деятельностью в республике Крым

В декабре 2016 г. в республике Крым завершилась пилотная фаза проекта внедрения автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (СУПД) в исполнительных органах государственной власти Крыма на базе платформы «ПМ Форсайт». Об этом CNews сообщили в ГК «Проектная Практика».

На конец 2016 г. Министерству экономического развития республики Крым при поддержке специалистов «Проектной Практики» удалось достигнуть значимых результатов по созданию СУПД. Была разработана и утверждена базовая методология, сформирован проектный офис, развернута информационная система и проведено обучение сотрудников органов исполнительной власти.

Для отработки СУПД были отобраны пилотные проекты различной направленности — инвестиционные проекты, приоритетные проекты капитального строительства, организационные проекты, проекты по развитию моногородов и улучшению инвестиционного климата республики.

При создании и внедрении СУПД ставились следующие акценты: разработка методологии управления проектной деятельностью с учётом лучших практик, российских ГОСТов и международных стандартов, а также постановления №1050 Правительства РФ об организации проектной деятельности; выбор отечественной ИТ-платформы по управлению проектной деятельностью, учитывающей положения методологии и с возможностью гибкой настройки; построение СУПД в привязке к стратегическим целям развития республики Крым, интеграция СУПД с бюджетным процессом, в том числе с системой управления госпрограммами; обеспечение механизма постоянного обучения и повышения компетенций сотрудников; возможность быстрого старта работы СУПД и формирования сводной отчётности для руководства республики Крым с возможностью передачи на федеральный уровень.

«Нам одним из первых регионов удалось организовать управление проектной деятельностью в привязке к утверждённой стратегии социально-экономического развития республики Крым до 2030 года, когда каждый проект направлен на конкретную цель стратегии, конкретные целевые показатели и конкретные результаты — таким образом СУПД является основным инструментом реализации стратегии республики Крым, — подчеркнула Наталья Чабан, первый заместитель министра экономического развития республики Крым. — Все основные процессы управления проектами, в том числе контроль достижения стратегических целей и показателей, автоматизированы с помощью настроенного ИТ-решения. На текущий момент проектные подходы тиражируются на все инвестиционные проекты, реализуемые с участием и поддержкой республики Крым. Это позволит повысить их прозрачность и контролируемость реализации, а также формировать оперативную отчётность для рассмотрения на уровне Совета по улучшению инвестиционного климата республики Крым».

Глава республики Крым Сергей Аксёнов положительно оценил результаты пилотной фазы внедрения СУПД, отметив, что в рамках развития системы особое внимание следует уделять разработке и внедрению методологии проектного управления, а также обучению сотрудников исполнительных органов государственной власти работе в соответствии с проектным походом.

Министерство экономического развития республики Крым приступило к внедрению СУПД в 2016 г. Полностью внедрить СУПД в республике Крым планируется до конца 2017 г.