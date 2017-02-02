«Росэлектроника» разработала серию видеокамер для телеметрических систем

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке семейства цифровых видеокамер для построения перспективных телевизионных систем. Как рассказали CNews в компании, серия включает в себя приборы в монохромной и цветной версиях с широким рядом разрешения - 1600 х 1200, 1920 х 1200, 1920 х 1080, 2336 х 1752, 2048 х 2048, 3296 х 2464. Всего разработано 14 моделей аппаратуры.

Видеокамеры разработаны в петербургском «НИИ телевидения» с учетом повышенных эксплуатационных требований, предъявляемых к промышленному и специальному оборудованию, и предназначены для наблюдения и измерения слабых по яркости сюжетов. Аппаратура позволяет за счет регулировок формировать четкое и контрастное изображение как при нормальной освещенности объекта, так и в условиях недостатка света.

Серия включает в себя модели на КМОП-сенсорах и ПЗС-матрицах, рабочий диапазон температур – от 80 до минус 30 и до минус 50 градусов Цельсия соответственно. Предполагается, что камерами этого семейства будет оснащена разработанная НИИ телевидения телекоммуникационная система космодрома Восточный.

«Формирование телеметрических систем контроля технологических процессов является базовым условием развития промышленного интернета. Росэлектроника в лице головного производителя систем отображения информации – НИИ телевидения, стремится сформировать полноценный ассортимент оптоэлектронных приборов и комплексов, способный решить любые задачи в этой сфере», - сказал генерального директора «Росэлектроники» по продажам и маркетингу Игорь Клочко.

Камеры позволяют формировать 12-битный поток цифровых данных изображения с высоким отношением сигнал/шум, а также в режиме реального времени изменять нелинейную характеристику преобразования 12-битного динамического диапазона видеосигнала в 8-битный диапазон цифрового потока видеоданных. Кроме того, при необходимости экономии пропускной способности канала связи аппаратура позволяет получить поток кадров, сжатых без потерь по стандарту JPEG-LS (ITU-T81).

Камеры допускают использование объективов типа P-Iris с креплением C/CS-mount. Выходной интерфейс IEEE 802.3ab 1000Base-T (GigabitEthernet) позволяет путем обновления программного обеспечения оперативно изменять функциональные возможности аппаратуры.

Аппаратура будет представлена на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре». Объединенная экспозиция Росэлектроники – павильон 7, зал 4, стенд 74В20.