Сбербанк при помощи IBM трансформировал интернет-банкинг для бизнеса

Сбербанк запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов, который был разработан при участии подразделения Interactive Experience (iX) компании IBM с учетом потребностей клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили в IBM.

Как отмечается, Сбербанк обслуживает почти полтора миллиона корпоративных клиентов в России — это фактически каждое третье зарегистрированное юридическое лицо. На долю клиентов малого и среднего бизнеса приходится 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Предыдущая платформа интернет-банка нуждалась в преобразовании в условиях возросшей онлайн-активности клиентов по мере их перехода на цифровые услуги.

«В отделениях Сбербанка для юрлиц количество очных операций сокращается на 25% каждый квартал, клиенты не признают никакого другого способа общения, кроме как цифрового. К концу 2017 года задача банка такова, чтобы у нас было “ноль бумаги” в отношениях с клиентами», — рассказал Анатолий Попов, старший вице-президент блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка.

В целях трансформации пользовательского опыта онлайн-банкинга Сбербанк обратился к подразделению IBM iX. Используя фирменную методику IBM Design Thinking, команда Interactive Experience вначале разработала прототип нового интернет-банка, который обеспечил простой способ взаимодействия пользователей с ключевыми банковским продуктами и услугами. В дальнейшем Сбербанк совместно с командой Interactive Experience создали интернет-банк нового поколения, а также магазин банковских и небанковских сервисов внутри системы.

«Плотное взаимодействие с клиентами Сбербанка позволило нам быстро завоевать доверие и отразить их актуальные нужды в принципиально новом решении. Это для нас стало главным свидетельством успеха команды IBM iX, которая работала по направлениям консалтинга, дизайна и веб-разработки, чтобы создать новаторский цифровой продукт “под ключ” для клиентов банка», — заявил Евгений Соколов, партнер и руководитель IBM iX в России и СНГ.

Подразделение IBM iX теперь работает над глубоким изучением потребностей крупнейших бизнесов России, чтобы помочь Сбербанку в создании передовых услуг и продуктов, которые будут способствовать укреплению его позиций.