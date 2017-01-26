«Лаборатория программных решений» и Postgres Professional договорились о сотрудничестве

«Лаборатория программных решений» и Postgres Professional объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора «Лаборатория программных решений» планирует предлагать клиентам собственные ИТ-решения с использованием программного обеспечения Postgres Professional – CУБД Postgres Pro.

«Данное сотрудничество предоставит возможность нашим клиентам решить задачу импортозамещения и перейти на использование российского программного обеспечения – CУБД Postgres Pro. Благодаря партнерству с Postgres Professional мы сможем предлагать более выгодную итоговую стоимость наших систем, при этом сохраняя все возможности полноценных Enterprise решений», - сказала генеральный директор «Лаборатории программных решений» Светлана Гирина.

«СУБД Postgres Pro является российской разработкой и построена на базе свободной объектно-реляционной системы управления базами данных PostgreSQL. Данная СУБД обладает дополнительными функциональными возможностями по сравнению с PostgreSQL, полностью поддерживается российскими программистами и имеет в своём активе сертификат соответствия ФСТЭК России. Сотрудничество с компанией «Лаборатория программных решений» предоставит нам новые возможности, позволит увеличить число ИТ-решений, удовлетворяющих требования самых серьезных заказчиков», - сказал генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов

«Лаборатория программных решений» — российский разработчик ИТ-решений для топливно-энергетических компаний, органов государственного муниципального управления, ключевых участников сферы ЖКХ. Коллектив «Лаборатории программных решений» — это квалифицированные специалисты, обеспечивающие выполнение всех этапов реализации ИТ-проекта: анализ бизнес-процессов, проектирование, разработка, тестирование, внедрение и сопровождение информационных систем. Компания предлагает реализацию проектов по заказной разработке различной степени сложности.