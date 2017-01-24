Maykor обеспечит бесперебойную работу ГАС «Выборы» в 9 регионах

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, объявила о победе в конкурсе на оказание услуг по обеспечению функционирования Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы». В рамках контракта с ФГКУ «Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ» компания обеспечивает бесперебойную работу комплексов ГАС «Выборы» в 9 регионах страны. География контракта охватывает Якутию, Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ, сообщили CNews в Maykor.

ГАС «Выборы» представляет собой неотъемлемую часть избирательной системы страны и включает специализированные комплексы средств автоматизации различных процессов в ходе подготовки и проведения выборов. В ней реализуются современные компьютерные технологии учета избирателей, планирования этапов избирательной кампании, контроля за поступлением и расходованием средств избирательных фондов, подведения итогов голосования и решения других задач, стоящих перед избирательными комиссиями.

От стабильности функционирования технических комплексов системы зависит эффективность подготовки к выборам, надежность и анонимность процедуры голосования, а также прозрачность и точность подведения итогов выборов, указали в компании.

Основные задачи Maykor в рамках контракта — своевременное проведение регламентно-технических работ, а в предвыборный период и во время выборов — обеспечение стабильности региональных фрагментов ГАС «Выборы» и устранение сбоев в соответствии с жесткими условиями SLA. На время выборов горячая линия технической поддержки и оперативные сервисные бригады Maykor переходят на круглосуточный режим. Также в обязанности входит проведение тренингов по работе с системой для членов избирательных комиссий.