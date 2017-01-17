ИИ поможет тренировать слабослышащих футболистов

«Российский футбольный союз глухих» (РФСГ) последовательно внедрил технологии нейронных сетей и дополненной реальности для обучения и тренировки своих спортсменов и судей. По словам основателя федерации, первого вице-президента РФСГ Сосланбека Канукова, специалисты штаба РФСГ уже приступили к обучению спортивных менеджеров и тренеров организации правилам пользования специально разработанной для них ИТ-платформой «Виртуальный тренер» на основе искусственного интеллекта по принципу нейронных сетей.

Как рассказали CNews в РФСГ, «Виртуальный тренер» обладает массивом загруженных в него практических знаний, советов и рекомендаций в форме азбуки глухих. Первоначальные данные загружались в базу в виде аудиозаписей, схем, иллюстраций и текстовых заметок. На основе загруженных в нейросеть метаданных «Виртуальный тренер» по принципам азбуки глухих синтезирует новые корректные словоформы, наиболее емко и понятно объясняющие суть передаваемых сообщений и рекомендаций, и тем самым помогает слабослышащим спортсменам лучше и быстрее понимать друг друга на поле, качественнее отрабатывать игровые моменты и физические упражнения, а во время самих состязаний минимизировать риски травм, связанные с тем, что спортсмены хуже ориентируются при резких перемещениях на флангах поля и чаще сталкиваются на поле, нанося друг другу повреждения.

Проект создан по заказу РФСГ отечественной ИТ-компанией CiceroLab, специализирующейся на приложениях в сфере мнемоники. Идея самого проекта принадлежит первому вице-президенту РФСГ, он же создал основную часть технического задания для приложения. «Вся суть — в том, что глухие общаются не конкретными словами и терминами, а серией понятий, метафор, словно бы перекидываются облаками тегов, однотипных значений, из которых собеседник уже сам выбирает актуальное в контексте конкретной беседы, чем-то содержательный пласт азбуки глухих напоминает принцип формирования китайских иероглифов, — пояснил Кануков специфику коммуникации глухих. — У глухих тоже есть свои ораторы, есть красноречие, оно проявляется в наиболее точном подборе однотипных значений, передаваемых в речи. Мы захотели получить в свое распоряжение рабочий инструмент для коммуникации, тестирования и обучения спортсменов, который бы умел также образно и, в то же время, точно и подробно объяснять любые понятия, термины, игровые установки, правила, рекомендации тренерского штаба». Именно в этом нюансе руководители РФСГ увидели глобальный потенциал, развивая который можно значительно облегчить для глухих атлетов процесс освоения командных видов спорта, подчеркнули в организации.

«Виртуальный тренер» представлен в виде специального мобильного приложения, которое через микрофон слушает короткие голосовые сообщения говорящего тренера и автоматически преобразует их в серию уникальных жестов для глухих. В процессе подобной «транслитерации» приложение автоматические обращается к базе данных с алгоритмами нейронной сети, которая помогает создать с нуля новый жест глухонемых, который при этом построен по всем правилам сурдоперевода и будет сразу же понятен спортсмену со всей смысловой нагрузкой, пояснили в РФСГ.

Кроме того, платформа позволяет общаться глухим спортсменам и без привлечения слышащих партнеров. Для этого в приложении реализован модуль дополненной реальности. При наведении камеры мобильного устройства или смартфона с установленным приложением на сурдопереводчика, объясняющего что-то с помощью жестов, программа автоматически распознает их, обрабатывает, делит на смысловые единицы и словоформы и затем подгружает полученные вербальные паттерны в нейронную сеть в качестве новых значений (или объединяет с уже загруженными в сеть).

На данный момент «Виртуальный тренер» помогает выстраивать тактический рисунок игры, способен давать актуальные и качественные рекомендации по составу команд на основе имеющихся физических параметров игроков и создавать неограниченное количество сценариев тренировок и тренировочных игр для отработки различных вариаций игровых схем на футбольном поле, стандартов, связок конкретных игроков.

В РФСГ уверены, что использование приложения за счет создания высокоточного словаря с уникальным набором метафор и жестов, объясняющих целые области игровых советов и рекомендаций от тренеров, врачей и судей, позволит кардинальным образом повысить качество спортивной подготовки слабослышащих футболистов и масштабировать наработанный тренерский опыт на другие командные виды спорта для глухих спортсменов, прежде всего, для хоккея, волейбола и баскетбола.