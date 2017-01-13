Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами

Более 4 тыс. камер видеонаблюдения установят в поликлиниках и травмпунктах Москвы до конца этого года. Видеоконтроль появится в 642 зданиях медучреждений, подчинённых Департаменту здравоохранения Москвы, сообщили CNews в пресс-службе ЕМИАС. Как пояснили в ведомстве, камеры нужны для того, чтобы проводить мониторинг очередей в холлах поликлиник, терапевтических и педиатрических отделениях, у кабинетов врачей.

Информация с камер будет транслироваться в ситуационный центр ДЗМ, который на основе данных центра мониторинга ЕМИАС также показывает очереди в поликлиниках, время ожидания приема, результаты опроса пациентов и другие показатели в режиме реального времени.

«Ситуационный центр Департамента здравоохранения и непосредственно глава ведомства Алексей Хрипун смогут получать видеоинформацию в режиме онлайн. Мы будем отслеживать, как врачи и медперсонал организуют работу с пациентами, правильно ли выстроена маршрутизация в поликлинике. Видео даст быстрое понимание, из-за чего образуются очереди, почему задерживается приём. И мы сразу сможем устранить эти причины совместно с главврачами поликлиник», — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.

По его словам, сейчас для мониторинга ситуации и разрешения подобных проблем ведомство проводит выездные проверки.

Предполагается, что в обзор камер в каждой поликлинике попадёт холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приёма врача в травмпунктах.

«Камеры в поликлиниках станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение будет поступать в единый центр хранения и обработки и храниться там пять суток. В случае инцидента срок хранения можно продлить до 30 дней. Видео будет доступно управленцам комплекса здравоохранения непосредственно с их рабочих мест», — отметили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий, который курирует развитие городской системы видеонаблюдения.

Так, если в поликлинике или травмпункте случится конфликтная ситуация, то видео позволит администрации с привлечением пациента объективно рассмотреть каждый прецедент и повысить качество обслуживания.

Ранее глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун анонсировал появление системы видеонаблюдения в столичных поликлиниках. Также он отмечал, что внедрение этой системы проводится по программе «Московский стандарт поликлиники», направленной на повышение качества медицинской помощи и удовлетворенности пациентов.