Новые носимые устройства Samsung совместимы с iOS

Компания Samsung Electronics объявила о совместимости с iOS серии носимых устройств: Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE (под управлением операционной системы iOS 9.0 и выше), сообщили CNews в Samsung Electronics.

Пользователи могут установить приложение Samsung Gear S для устройств Gear S2 и Gear S3 или приложение Samsung Gear Fit для устройств Gear Fit2 на совместимые iOS-устройства из App Store. После установки приложения надо совершить несколько простых шагов для завершения соединения iOS-устройства с совместимым носимым устройством Samsung.

«Мы стараемся постоянно оптимизировать нашу продукцию, и один из способов добиться этого заключается в том, чтобы внимательно прислушиваться к пожеланиям наших пользователей, в том числе предлагать доступ пользователям iOS к нашим передовым решениям для носимых устройств, — подчеркнула Ёнгхи Ли (Younghee Lee), исполнительный вице-президент по глобальному маркетингу подразделения Mobile Communications в Samsung Electronics. — Благодаря поддержке Android и iOS в наших устройствах Gear мы даём пользователям ещё больше возможностей, чтобы сделать работу с носимыми устройствами более удобной».

Набор доступных функций зависит от устройства. Пользователи Samsung Gear S2 и Gear S3 смогут получить доступ к функциям оповещений о звонках и сообщениях на умных часах. Кроме того, в приложении S Health можно отслеживать физическую активность с приложениями «Баро-альтиметр» и «Спидометр».

Так, по информации Samsung Electronics, пользователи iOS смогут насладиться дизайном часов Samsung Gear S3 с защитой от воды и пыли (по стандарту IP68), а также воспользоваться встроенными GPS, датчиком высоты, барометром и спидометром. Новинка представлена в двух вариантах: моделью Gear S3 frontier, которая отличаются особой прочностью и ориентирована на активный отдых и путешествия, а также моделью Gear S3 classic с элегантным дизайном, свойственными часам класса люкс. Кроме того, с помощью часов пользователи смогут отслеживать уровень своей физической активности, в том числе контролировать пройденное расстояние и маршрут, темп бега, количество потраченных калорий и частоту сердцебиения.

Фитнес-браслет Gear Fit2 также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68, имеет 4 ГБ встроенной памяти для пользовательского контента и позволяет отслеживать физическую активность: сердечный ритм, сожжённые калории, пройденное расстояние и количество шагов. Устройство оснащено цветными 1,5-дюймовым AMOLED-экраном и весит всего 30 г.

Модели носимых устройств Samsung с поддержкой iOS в настоящее время уже доступны для продажи. Сервисы и функции устройств Samsung Gear могут не работать на определённых устройствах iOS и в установленных на них приложениях, уточнили в компании.