Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов

В 2016 г. аптечная сеть «Ригла» реализовала три высокотехнологичных ИТ-проекта, позволяющих оптимизировать деятельность компании и сделать её прозрачнее, а также повысить управляемость сети, которая состоит из 1705 точек и охватывает 45 регионов России. Об этом CNews сообщили в компании Navicon.

В апреле 2016 г. все аптеки сети «Ригла» перешли на автоматизированную систему управления снабжением «Симфония», которая позволяет прогнозировать продажи по всему ассортименту в каждой аптеке сети, избегать дефектуры и при этом оставлять минимальный товарный запас. В результате внедрения системы объем товарного запаса, находящийся под управлением системы, снизился на 5%, повысилась доступность товара для клиента на полках. По отзыву заказчика, система уже подтвердила свою эффективность в трех форматах аптек сети — «Ригла», «Живика», «Будь здоров!».

В 2016 г. «Ригла» совместно с ИТ-партнером Navicon также завершила внедрение системы бюджетирования и отчетности в аптеках «Ригла», «Живика», «Будь здоров!». Фундаментом системы стали две ИТ-платформы — IBM Cognos и Microsoft Dynamics NAV. Система адаптирована строго под модель бизнеса «Риглы», что позволило повысить точность процессов планирования, консолидации и переработки данных.

«Особенностью проекта является его комплексный характер: сразу на нескольких ИТ-платформах (Microsoft, IBM, 1C) проведена тонкая настройка систем для работы друг с другом в рамках бизнес-процессов “Риглы” во всех территориально распределенных филиалах компании. Такой подход позволил настроить полностью прозрачное финансовое управление — планирование продаж, операционных расходов подразделений, финансовых доходов и расходов, построение отчетности в любых разрезах и в любой момент времени, а также управлять инвестиционным планированием в части открытия новых аптек», — рассказал Владимир Шаров, управляющий партнер компании Navicon.

Благодаря внедрению новой системы «Ригла» может четко планировать работу аптек и управлять развитием сети. Партнёры-производители, в свою очередь, получили основу для ведения бизнеса и взаиморасчетов с аптеками.

«Основная цель системы бюджетирования и отчетности — повышение управляемости бизнеса. Бизнес должен понимать и видеть результат своей деятельности. Кроме того, управляемость важна для партнеров сети, так как гарантирует выполнение взятых на себя обязательств. Мы четко понимаем наши возможности, точно прогнозируем продажи, знаем, как достичь поставленных задач, в чем нам помогают ИТ-инструменты», — заявил заместитель генерального директора по информационным технологиям АС «Ригла» Вадим Горбунов.

Главным ноу-хау в ИТ «Риглы» стало внедрение аналитического инструмента анализа эффективности при открытии новых торговых точек, указали в компании. При открытии новой точки учитывается огромное количество факторов: месторасположение, количество ступенек, которое ведет к аптеке, транспортная доступность, население, проходимость, точки притяжения.

До внедрения системы решение принималось на основе комплексной оценки места экспертом. Поскольку задачи по развитию у компании массовые и глобальные (открытие до 500 аптек в год), процесс анализа было решено автоматизировать и ввести научный инструмент. Система позволяет собрать несколько сот факторов, критерии их оценки и построить прогноз, какая будет проходимость у точки, какой формат для нее оптимален и какую выручку точка даст.

Анализируются десятки источников информации, «картина» бизнеса видна со всех сторон. Система помогает оценить, какие риски и проблемы существуют, какая арендная плата будет разумна для будущего проекта. Кроме того, система «обучаемая»: вся информация архивируется, количество факторов для анализа постоянно увеличивается, соответственно растет и точность прогноза. На базе проведенного системой анализа специалист сети принимает решение.

«На текущем этапе развития ИТ их диапазон применения в бизнесе расширяется с каждым годом. “Ригла” внедряет передовые инструменты для повышения эффективности всех процессов, конкурентоспособности, прозрачности для партнеров и клиентоориентированности. За технологиями — будущее», — убежден генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.