В «Многофункциональных банковских офисах» теперь можно оформить карту «Мир»

С декабря оформить пластиковую карту российской национальной платежной системы «Мир» можно в любом из более чем 70 «Многофункциональных банковских офисов» в Подмосковье и Тульской области. Об этом CNews сообщили в Геобанке, который занимается выпуском карт.

Держатели карт «Мир» могут оплачивать товары и услуги в любых магазинах, ресторанах, развлекательных центрах и других учреждениях, которые принимают карты новой системы. Для них также действует специальная бонусная программа. Любой клиент, оформляющий в офисе карту «Мир», получает кэшбэк до 10% и 7% годовых на остаток по счету.

Кроме того, в «Многофункциональном банковском офисе» можно оформить одновременно две карты к одному счету — Visa Gold и «Мир Премиальная» в рамках программы «Мир привилегий». Это позволяет без ограничений расплачиваться картами по всему миру, пояснили в банке.

Карты имеют продолжительный срок действия — пять лет, они защищены электронным чипом. Валюта счета — рубли, стоимость обслуживания карты составляет 500 рублей в год за карту «Мир» (1000 рублей за две карты — Visa Gold и «Мир Премиальная»). SMS-информирование об операциях по картам предоставляется бесплатно.

Национальная платежная система «Мир» стала развиваться как российская альтернатива международным аналогам — Visa и MasterCard. Банк России и НСПК объявили о начале эмиссии карт 15 декабря 2015 г. На данный момент по картам «Мир» проводится более 1,1 млн транзакций в месяц, их принимают около 160 тыс. банкоматов и 920 тыс. POS-терминалов, и их количество постоянно растет, указали в Геобанке.

«Мы наблюдаем всплеск популярности и бурное развитие платежной системы “Мир”. Количество мест, где такие карты принимают к оплате, увеличивается каждый день. Именно поэтому мы решили включить выпуск карт “Мир” в перечень услуг “Многофункциональных банковских офисов”, который наиболее востребован среди жителей небольших городов», — отметил Михаил Сахин, председатель правления Геобанка.

Обслуживание клиентов Геобанк осуществляет через собственную региональную сеть под брендом «Многофункциональный банковский офис».