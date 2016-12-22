«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье

«Вымпелком» объявил об успешном завершении серии проектов по развитию сети в Приморском крае. Как рассказали CNews в компании, в 2016 г. во Владивостоке «Билайн» запустил сеть LTE-Advanced, увеличил емкость существующей сети 4G и 3G, а также внедрил в сети 2G технологию HD-Voice, которая позволяет говорить по телефону с эффектом присутствия.

Благодаря запуску сети LTE-Advanced максимальная скорость увеличилась до 150 Мбит/сек, что в 2 раза выше, чем в обычной сети LTE. Это стало возможным после объединения частотных диапазонов LTE1800 (Band3) и LTE2600 (Band7). Технология доступна в районах Эгершельд, Центр, Светланская (до Гайдамака), Баляева, 3 рабочая, Некрасовская, Гоголя, Голубиная падь, Первая речка, на острове Русский в районе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Также в 2016 г. компания увеличила покрытие сети «четвертого поколения» во Владивостоке и Приморском крае: в Артёме, в Арсеньеве, а также в селах Михайловка и Вольно-Надеждинское. В зону улучшения вошли сотни жилых многоквартирных домов, а также дома в частных секторах. Увеличилась ёмкость сети 4G на острове Русский, а также на мосту, ведущему на остров. Преимущества быстрого мобильного интернета «Билайн» смогли оценить гости туристических баз и пляжей на острове. Во Владивостоке и Уссурийске повышение качества сети заметили студенты и преподаватели сразу нескольких высших учебных заведений. В том числе Дальневосточного федерального университета, где кроме сети 4G была значительно улучшена и сеть 3G.

Компания запустила в сети 2G технологию HD-Voice, благодаря которой клиенты получили возможность разговаривать с эффектом присутствия. Технология создает ощущение живого общения и максимальную узнаваемость голоса собеседника. Она обеспечивает объем звукового пространства и делает каждый звук отчетливым, как будто собеседники находятся в этот момент в одной комнате.

«Развитие сети обеспечивает клиентам положительный опыт использования наших услуг. Мы видим, что популярность мобильного интернета постоянно растет. Только за первую половину 2016 года трафик в сети «четвертого поколения» в Приморье увеличился на 37%. За одну неделю один клиент генерирует объем трафика, сопоставимый по объему с 200 видео, просмотренными на YouTube. Модернизация сети и увеличение ёмкости даёт клиентам возможность больше пользоваться мобильным интернетом», - сказал Владимир Шилин, региональный директор региона Восток «Вымпелкома».