Servers.ru запускает облачные услуги на платформе «МойОфис»

Компания «Новые облачные технологии», российский разработчик решений «МойОфис» для бизнеса и органов власти, и компания Servers.ru, предлагающая в России интеллектуальную хостинговую платформу, объявили о начале сотрудничества. В портфеле облачных услуг Servers.ru стали доступны бизнес-приложения для организации почты, хранения и редактирования документов. Заказать услугу можно на сайте office.servers.ru, сообщили CNews в «Новые облачных технологиях».

В Servers.ru готовы предоставить «МойОфис» как услугу (SaaS) крупным предприятиям и организациям. На момент запуска клиентам Servers.ru доступны два тарифа: «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Профессиональный». Все пользователи услуги получают по 5 ГБ для хранения почты и документов, доступ к облачным редакторам с поддержкой совместного редактирования, возможность подключить мобильные клиенты «МойОфис» для Android и iOS. Тариф «МойОфис Профессиональный» позволяет использовать настольные приложения «МойОфис».

«Направление “ПО как сервис” является для нас стратегическим, при этом мы сфокусированы на разработке платформы, а сами сервисы предлагаем оказывать нашим партнерам, первым из которых к запуску пришел Servers.ru. Мы рассчитываем, что услуга “МойОфис на Servers.ru” будет популярна у российских пользователей, которым важно хранить и обрабатывать данные на территории Российской Федерации. Ожидаем, что в перспективе успешное сотрудничество в России будет расширено на другие регионы присутствия группы Servers.com», — отметил генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

«Сотрудничество с “МойОфис” доказывает: инфраструктура Servers.ru позволяет быстро разворачивать новые сервисы самой разной степени сложности, учитывая при этом повышенные стандарты безопасности, предусмотренные российским законодательством. На этот раз мы предлагаем клиентам услуги хранения данных, почтовые сервисы и возможности совместного редактирования документов на платформе “МойОфис” из нашей московской локации», — рассказал Алексей Губарев, генеральный директор Servers.ru.

Услуги «МойОфис на Servers.ru» будут предоставляться по подписной модели. Так, стоимость подписки на «МойОфис Частное облако», приобретаемый по SaaS-модели на Servers.ru, составляет p699 в месяц. Решение позволяет работать в «облаке» через веб-браузеры и с помощью мобильных приложений. В свою очередь, стоимость подписки на «МойОфис Профессиональный», приобретаемый по SaaS-модели на Servers.ru, составляет p1099. Продукт позволяет работать в «облаке» через веб-браузеры и с помощью мобильных приложений, а также использовать настольные приложения «МойОфис».

Пользователи мобильных приложений «МойОфис Документы» и «Мой Офис Почта» могут оформить подписку на сервисы Servers.ru, чтобы получить доступ к расширенной функциональности «МойОфис» на смартфонах и планшетах.