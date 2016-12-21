«Алан-ИТ» завершил проект по SAM Baseline Review в издательстве «Росмэн»

«Алан-ИТ» объявил о том, что его специалисты успешно реализовали проект SAM Baseline Review в компании «Росмэн». Как рассказали CNews в компании, «Росмэн» — это одно из крупнейших книжных издательств России, предлагающее продукцию в книжном сегменте и в других товарных группах: товары для творчества, товары для праздников, игрушки, детскую бижутерию, канцтовары.

В 2015 г. «Росмэн» поставил задачу по лицензионной сверке программного обеспечения, а именно, по сравнению закупленного ПО Microsoft с тем, которое находится в реальном использовании. В качестве SAM партнера была выбрана компания «Алан-ИТ».

Перед проектом SAM Baseline Review ставились задачи по оценке текущей схемы и определению оптимальной программы лицензирования в рамках закупки ПО, по подтверждению правомерности использования программного обеспечения, по оценке процессов SAM в организации, по определению цели дальнейшего внедрения SAM процессов и инструмента для учета и контроля за ИТ-инфраструктурой.

Проект охватывал все юридические лица компании по 4 городам России. По данным инвентаризации автоматизированными средствами, «Росмэн» располагает парком более 200 ПК. Сбор данных производился средствами MAP 9.2, при этом рекомендовалось внедрить в инфраструктуру System Center Configuration Manager, как инструмент по управлению ИТ-активами.

В ходе проекта было уделено особое внимание вопросу виртуализации и даны рекомендации по переходу на технологию Hyper-V.

Кроме того, специалисты «Алан-ИТ» провели анализ общего состояния политик SAM по ключевым показателям модели оптимизации – SOM. Оценка процессов проводилась путем сравнения ключевых компетенций с моделью оптимизации SAM (SOM), которая регламентируется ISO стандартом в области управления ПО.

По итогам проекта был разработан ряд ключевых рекомендаций по внедрению инструмента для управления ИТ-инфраструктурой, по обновлению ПО за счет перехода на облачные технологии: Office 365 для модернизации рабочих мест и обновление серверной инфраструктуры на базе Azure, что позволит вывести старое оборудование и минимизировать расходы на приобретение нового.

«Изложенные рекомендации позволили улучшить уровень зрелости по всем ключевым компетенциям как минимум на один уровень и повысили способность организации централизованно управлять своими ИТ- активами, соблюдать лицензионную чистоту используемого ПО, свести возможные риски к нулю, связанные с отсутствием рационального управления ИТ-активами, а также оптимизировать расходы на ИТ» - отметил Сергей Лощаков, начальник отдела информационных технологий «Росмэн».