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Роботизированное поколение

IBS
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Подобно тому, как современное цифровое поколение (digital natives) растет – и выросло – в цифровом мире компьютеров, планшетов, смартфонов, интернета, будущее роботизированное поколение рождается в условиях, когда неотъемлемой составляющей их среды обитания станут роботы, обладающие самыми разными функциональными возможностями и способностями, в том числе искусственным интеллектом, умением ориентироваться в окружающем мире, обучаться, принимать решения, слушать и понимать речь человека, говорить и отвечать на задаваемые вопросы, помогать в выполнении физических работ, в образовании, в развлечениях и др. В результате дети с грудного возраста сразу же начнут постоянно общаться с роботами и самым естественным образом воспримут эту технологию. И именно они будут определять будущее робототехники.

Процесс формирования нового роботизированного поколения не быстрый и требует десятилетий, но он уже идет через мультфильмы, детские игрушки, литературу (особенно фэнтези), кружки и курсы робототехники, БПЛА и т. д.

У человечества не было предшествующего опыта массовой роботизации, как не было его и при широком внедрении других технологий – печати, электрификации, радио, телевидения и компьютеризации. Каждая из перечисленных технологий оказала громадное влияние на культуру и социальное развитие людей. Каждая имеет свои положительные и отрицательные стороны. Сейчас крайне трудно предсказать, как процесс роботизации скажется на новом поколении людей, какие качественно новые возможности создаст, какие виды фобий и зависимостей он породит; как повлияет на занятость населения и социальные процессы в обществе. Во всяком случае, сюжеты возможного развития общества будущего, скорее всего, будут весьма нетривиальными.

Почему это важно для бизнеса?

В ближне- и среднесрочной перспективе это на ИТ компаний практически никак не повлияет, но будет приобретать все возрастающее значение в будущем.

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