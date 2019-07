Права использования

Право использования, право на использование, право пользования (right of use) – юридический термин, обозначающий право использовать (пользоваться, распоряжаться) тем или иным продуктом (объектом) интеллектуальной собственности (intellectual property).

Такие творческие работы и произведения, как статьи, фотографии, книги, компьютерные программы, мультимедиа-произведения, музыкальные записи, кинофильмы и др., защищаются (охраняются) законами об авторском праве (copyright, копирайт), которые предоставляют держателю подобных прав (а это может быть не обязательно автор работы или разработчик) исключительные права копирования работы для коммерческих целей и запрещают другим лицам несанкционированно использовать контент работы для создания собственных произведений (плагиат).

Владелец объекта авторского права как лицензиар (licenser) может заключить договор на передачу (переуступку) авторских прав (copyright license agreement, CLA; copyright license) юридическому или физическому лицу, лицензиату (licensee), который благодаря такому лицензированию (licensing) получает эксклюзивное или неэксклюзивное право использования данного объекта в течение определенного времени на определенной территории на условиях договора.

По аналогии с основным типом авторского права copyright для некоммерческих программных продуктов был введен новый тип права – copyleft, «копилефт», разрешено для копирования: автор, передающий программу, предоставляет любому лицу юридическое право свободно использовать, модифицировать и распространять ее копии (но на таких же условиях – как некоммерческий продукт). Подобный подход представляет собой нечто среднее между ПО, защищенным авторским правом, и общедоступным ПО (public domain).

Такие объекты интеллектуальной собственности, как новые технологии, изобретения и промышленные образцы, методы и процессы производства, машины и их новые и полезные модификации, а в последнее время и программные (программно реализуемые) алгоритмы, дизайн продуктов, бизнес-процессы, защищаются законами о патентном праве, патентами (patent, patent license). При этом в мире происходят так называемые патентные войны, поскольку многие крупные производители различных продуктов предъявляют многомиллионнодолларовые взаимные претензии и судебные иски по обвинениям в нарушении их прав, защищенных патентами.

В условиях цифровой экономики защита объектов интеллектуальной собственности обеспечивается механизмами и технологиями цифровых авторских прав и управления ими (Digital Rights, Digital Rights Management, DRM) – с применением цифровых водяных знаков (digital watermark), шифрования данных и др., чтобы, например, цифровые (электронные) материалы, распространяемые через интернет, гарантированно предоставлялись только уполномоченным, авторизованным пользователям.

Следует отметить, что в законе США об авторском праве имеется доктрина правомерного использования (fair use), согласно которой работы, защищенные авторским правом, можно копировать для таких некоммерческих целей, как обучение, критика, комментирование, публикация новостей и т.п.

Почему это важно для бизнеса?

В связи с глобализацией (в частности, ПО) необходимо более ответственно относиться к применению исключительно легальных, лицензионных продуктов – во избежание судебных претензий, репутационных рисков и др.