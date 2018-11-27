Чью работу отдают роботам

Технология автоматизации бизнес-процессов с использованием настраиваемых программных роботов (Robotic Process Automation, RPA) – новый тренд в области автоматизации бизнес-процессов. Он набирает обороты как в мире, так и в России. Опрос 105 представителей предприятий из США, Великобритании, Японии, Германии и Франции, проведенный компанией Forrester Consulting, показал, что 49% компаний планируют «нанять» цифровых работников в течение ближайших трех лет, а 45% сообщили, что уже внедряют программных роботов. О задачах, решаемых с помощью RPA, реализуемых проектах и перспективах направления в интервью CNews рассказывает Павел Борченко, директор по инновациям «Аплана. Бизнес-решения».

CNews: Что такое программные роботы?

Павел Борченко: Программный робот – программа, взаимодействующая с интерфейсом информационной системы и имитирующая действия человека. Программные роботы призваны помочь человеку быстрее работать с системами, либо заменить его на рутинных работах.

На сегодняшний день в компаниях функционирует огромное количество информационных систем, и мы дошли до понимания того, что для ускорения процессов не всегда нужно создавать новые системы, иногда нужно просто ускорить работу человека. Для реализации именно этой цели и должны подключаться программные роботы. И это лишь один из вариантов их применения.

CNews: Вы хотите сказать, что программный робот способен заменить человека?

Павел Борченко: Не совсем так. Роботы делятся на два типа. Первый – это роботы, работающие с человеком, их запускают «горячими клавишами», либо по команде на рабочем компьютере в тот момент, когда сотрудник не работает. Например, человек закончил свой рабочий день, в этот момент включается робот, который выполняет рабочие задания; утром приходит сотрудник, смотрит на результат этой работы и делает выводы.

Второй тип – роботы, которые «крутятся» на сервере и постоянно выполняют ту работу, которую раньше выполнял человек, то есть заменяют его полностью.

Павел Борченко: RPA-роботы могут эффективно работать как с веб-приложениями, так и с десктопными или офисными приложениями

Как я уже говорил, автоматизация рутинных задач, например, перенос данных из одной системы в другую, – это только одно из многих «предназначений» RPA.

Вообще этому посвящено достаточно много исследований. Скажем, данные Forrester Research говорят о том, что 49% компаний уже «наняли» цифровых сотрудников, а 45% только планируют это сделать. Что бизнес от них ждет? 62% компаний – уменьшения количества ошибок, 61% – еще и выполнения рутинных задач. Наибольшей отдачи в 52% компаний ждут от чат-ботов, 48% рассчитывают скорее на программных роботов.

CNews: А есть ли ограничения в области применения RPA-роботов?

Павел Борченко: Нет, никаких ограничений. RPA-роботы могут эффективно работать как с веб-приложениями, так и с десктопными или офисными приложениями, например, MS Word, Excel, Power Point и другими. Программный робот работает с ними точно так же, как обычный человек: нажимает на кнопки, вводит и забирает данные, классифицирует, распределяет. Если он не может понять, где находится та или иная кнопка – он просто анализирует экран и пытается найти картинку, похожую на определенную кнопку.

CNews: В каких случаях имеет смысл использовать программных роботов?

Павел Борченко: Об этом стоит задуматься, когда в компании есть как минимум несколько процессов, требующих роботизации. Поясню на примере: на предприятии несколько департаментов, и в каждом из них выполняется несколько взаимосвязанных процессов, – в этом случае уже можно говорить об эффективности робота и о его постоянной загрузке. А в случае выполнения единственной задачи одним сотрудником использование роботов не выгодно.

CNews: Расскажите об опыте применения RPA-роботов в отечественных компаниях.

Павел Борченко: Примеров много, расскажу о нескольких наиболее популярных.

Сейчас мы активно работаем с одной крупной логистической компанией над реализацией программного робота двойного ввода. В компании идет внедрение SAP, система должна заменить порядка десяти систем. На этапе ввода в промышленную эксплуатацию в целях сохранения данных в старых системах и автоматического добавления в новые, мы создали робота, который в ночное время переносит данные из SAP в старые системы. Если по каким-либо причинам внедрение SAP отложится или потребуются дополнительные доработки, то придется еще какое-то время работать со старыми системами. И в них уже есть вся информация, которая была внесена при вводе в промышленную эксплуатацию.

Аналогичные задачи стоят перед компанией при миграции данных, когда необходим перенос данных из старой системы в новую. Это актуально в случае, если классическая миграция получается дорогостоящей или длительной.

Другая задача – сбор данных из разных источников. Частный случай – сбор информации о ценах во время закупки. Для решения этой задачи мы реализовали робота, который выполняет трудоемкую работу в короткий срок и консолидирует информацию в сводную таблицу, считает усредненное значение и результат передает менеджерам, принимающим решение.

CNews: В чем плюсы роботизации процессов?

Павел Борченко: Основной положительный эффект заключается в том, что робот может работать круглосуточно. Если человек выполняет рутинную операцию по графику с 10:00 до 19:00 с обедом и перерывами, то робот может работать в режиме 24/7, пока задача не будет выполнена полностью. А когда задачи в рамках одного процесса закончатся – он возьмет следующий процесс и будет двигаться по нему.

Плюсы еще и в том, что внедрение программных роботов не требует доработки уже существующих систем. Как я уже говорил, сейчас в компаниях работает большое количество информационных систем. Например, SAP или 1С внедрены практически в любом предприятии, и если требуется перенести данные или добавить их из нового источника, то обычно сотрудники выполняют все операции вручную. Робот делает эту работу быстро и без ошибок, используя те же интерфейсы и те же кнопки, что и сотрудник. Без доработки приложений.

CNews: Расскажите о платформе, на которой реализуются ваши проекты.

Павел Борченко: Robin – первая российская RPA-платформа. Почему мы говорим о платформе? Потому, что мы даем компаниям не просто готовые процессы, которые выполняют роботы, а инструмент, программное обеспечение, с помощью которого средствами визуального программирования можно создать робота.

Робота настраивают через визуальный конструктор, то есть рисуют алгоритм – последовательность шагов, что и как надо выполнять. Например, «открыть приложение – ввести логин – ввести пароль – открыть заявку – нажать эту кнопку – узнать это значение – открыть MS Excel – положить значение туда». При этом любое приложение можно автоматизировать различными способами.

У каждого приложения есть визуальный интерфейс, значит, мы можем его сфотографировать. Если мы хотим попробовать обратиться к элементам с помощью кода – можно сделать так. Если и это не получается – есть «горячие клавиши». На крайний случай, всегда можно пробежаться клавишей табуляции от элемента к элементу и ввести данные. Специальный модуль-оркестратор предназначен для управления роботами и «спасения» их от простоев.

CNews: Сколько времени тратят разработчики на создание одного программного робота?

Павел Борченко: Создание одного программного робота занимает от одной недели до месяца. Это один сложный процесс по использованию нескольких приложений с небольшим объемом данных.