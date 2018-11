Как цифровая трансформация меняет роль ИТ-директора

Главный стратег или главный архитектор?

Как правило ИТ-директор (CIO) подчиняется непосредственно управляющему или операционному директору. Это позволяет быть в курсе ключевых целей бизнеса, предлагая продукты и технологии для их достижения. Что касается взаимодействия CIO и CDO (Chief Digital Officer), аудиторская компания KPMG в исследовании 2016 г. The Chief Data Officer: A welcome new C-suite member in data-driven organisations выделяет четыре типа, но в каждом из них позиция CIO остается неизменной – прямое подчинение CEO (генеральному директору).

Однако с таким подходом согласны не все. С появлением несколько лет назад новой должности CDO в контексте цифровой трансформации заговорили о переподчинении ИТ-директора. Например, эксперты считают, что в идеальной ситуации CIO – правая рука CDO, инструмент реализации проектов со стороны ИТ.

Определение места и характера взаимодействия ИТ-директора и CDO – одна из основных сложностей, когда речь в компании заходит о начале процесса цифровой трансформации. В исследовании SAP Digital Transformation Executive Study 2017 говорится о том, что в идеале CIO и CDO должны быть одним и тем же человеком. По мнению исследователей, к моменту, когда компания готова выделить отдельную функциональную единицу CDO, у CIO накоплен опыт реализации проектов, связанных с обработкой данных. То есть ИТ-директор обладает навыками, необходимыми для поиска и внедрения новых решений в области обработки данных. Преимуществом также становится изначально глубокое понимание ИТ-экосистемы компании.

В том же исследовании эксперт заявляет: «если у вас в структуре предусмотрены две функциональные единицы, то CIO должен отвечать за инфраструктуру, имея CDO в качестве основного бизнес-заказчика в компании».

Место CIO и CDO в корпоративной иерархии

Источник: KPMG, 2016

«Должность CDO появилась не так давно, и связана, в первую очередь, с цифровыми технологиями и их развитием, необходимостью включать их в операционную деятельность компаний, – считает Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Vantara в России и странах СНГ. – Именно поэтому возникают сложности с определением круга обязанностей. Во многих организациях обязанности CDO и CIO частично совмещаются в рамках одной должности. Почему так происходит? Потому что руководство стратегией цифровой трансформации неразрывно связано с технологической базой компании. Ключевая задача CDO – преобразование организации, формирование видения и детального плана действий по трансформации бизнес-процессов, продуктов и услуг в цифровой формат. Именно эти функции выполняет CDO в рамках Hitachi Vantara».

Некоторые исследователи пытаются найти альтернативные варианты взаимодействия. Принимая во внимание то, что ИТ-директор отвечает за всю ИТ-инфраструктуру компании и определяет перспективы ее развития, эксперт международной консалтинговой компании Arthur D. Little Маркус Хебнер отводит ИТ-директору ведущую роль. Однако предлагает выделить для CDO участок с полной свободой действий. Чтобы такая схема работала, Хебнер отмечает: «CIO и CDO должны помнить, что все новые решения должны иметь возможность полноценной интеграции в общую ИТ-архитектуру. При этом CIO лучше занимать проактивную позицию, проявляя «цифровую гибкость»».

От руководителя направления к бизнес-лидеру

Обращает на себя внимание то, что для успешного в современной компании ИТ-директора личностные качества не менее важны, чем профессиональные. По мнению авторов SAP Digital Transformation Executive Study 2017, «современный CIO должен быть бизнес-лидером со стратегическим мышлением. Основные компетенции уходят в сторону от ИТ. ИТ-директор должен уметь выстраивать отношения с другими бизнес-лидерами, тесно работать с финансовыми, HR и маркетинговыми департаментами организации. В дополнение к знанию технологических ноу-хау от CIO требуется быть бизнес-ориентированным с великолепными навыками межличностного общения и управления людьми».

Схожее мнение высказывают эксперты Harvey Nash и KPMG в своем исследовании «CIO survey 2018: The transformational CIO», утверждая, что у компаний-лидеров в области цифровой трансформации ИТ-директор должен демонстрировать стратегический подход в работе. «Они (CIO – прим. CNews) работают с топ-менеджментом, чтобы оказывать влияние и направлять бизнес для наиболее эффективного использования технологий. Они помогают понять, как цифровизация может трансформировать бизнес и обеспечить дополнительный рост». Исследователи также добавляют, что помимо взаимодействия с топ-менеджментом, лучшие ИТ-директора проводят много времени с покупателями, фокусируясь на инновациях, чтобы создавать сервисы, которые улучшат возможности развития компании одновременно внутри и вне организации.

Во главе изменений

В большинстве случаев для цифровой трансформации необходима кросс-функциональная команда. В ходе недавнего исследования Forbes Insights, проведенного при поддержке Hitachi Vantara, более 500 респондентов отметили, что для реализации, например, интернета вещей в процессе участвуют: вице-президент направления ИТ (38%), поставщики или производители систем (33%), руководители коммерческих бизнес-направлений (32%), директор по информационной безопасности (31%), специалисты по разработке продуктов (31%), программисты (26%), специалисты по безопасности (25%), специалисты по мобильным коммуникациям (23%).

Однако процессом внедрения кто-то должен управлять. По данным того же исследования, в успешных компаниях гораздо чаще, чем в менее успешных (53% и 28% соответственно) директор по ИТ берет на себя роль куратора.

Параллельная трансформация

В 2016 г. на конференции International Conference on Information Systems в Дублине авторы статьи The Role of the CIO and the CDO in an Organization’s Digital Transformation озвучили идею, что изменения организации влияют на роль CIO в компании: от руководителя направления он проходит путь до «гибкого» ИТ-директора.

«Фокус внимания ИТ-директоров сместится в сторону создания основы для цифровых преобразований, обеспечив гибкие ИТ-возможности, что позволит быстро реагировать на изменения активно развивающихся рынков и обеспечивать цифровые инновации на основе адаптивных, но стабильных информационных систем», – считают эксперты.

Предположение было высказано в 2016 г., однако, похоже, что бизнес оказался более инертен в своих стратегических подходах. В упомянутом ранее исследовании «CIO survey 2018: The transformational CIO» говорится о том, что четкая цифровая стратегия, которая соотносилась бы с глобальным видением организации, есть менее чем у трети опрошенных. При этом, ИТ-лидеры, отчасти благодаря CDO, видят «большую картину», однако ее реализация все еще остается вызовом.