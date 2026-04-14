Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Инфраструктура Маркет
|

Члены городского совета в США лишились должностей из-за контракта на строительство ЦОД

Избиратели американского города сместили со своих должностей членов городского совета, заключивших контракт на строительство ЦОД. Люди протестуют против возможных последствий для природы и экономики региона, но больше всего их возмутило пренебрежение к их мнению и непрозрачность сделки. Подающих запросы на предоставление информации местных жителей чиновники называли, «стадом» и «необразованными людьми».

Конфликт противников ЦОД с городскими властями

Недовольство проектом строительства центра обработки данных (ЦОД) вызвало резкий рост явки избирателей в городе Фестус (штат Миссури, США) и смещение с должностей четырех действующих членов городского совета, баллотировавшихся на переизбрание, пишет Рolitico.

После того, как совет одобрил соглашение о строительстве ЦОД компанией CRG стоимостью $6 млрд, жители вышли на улицы, выражая обеспокоенность возможным воздействием на окружающую среду, цены на электричество и местный рынок. Больше всего протестующих возмутила секретность, окружающая сделку с CRG. Кто будет оператором ЦОД, например, остается тайной.

Активисты намерены продолжить борьбу и уже собирают подписи под петицией об отзыве полномочий мэра и оставшихся четырех членов городского совета. Они также подали в суд иск против города и застройщика CRG.

Тайная сделка

Жители были разочарованы нежеланием городских властей прислушиваться к своим избирателям и общей нехваткой прозрачности в отношении проекта, рассказал местный житель Рик Бельвиль (Rick Belleville): «Именно то, как была заключена сделка, привело к такому протесту».

tsod700.jpg
freepik/dcstudio
Не только факт подписания контракта на строительство огромного ЦОД, но и секретностью этой сделки возмутили жителей города Фестус в США

Городской совет в конце марта 2026 г. проголосовал за утверждение соглашения о развитии проекта дата-центра, который планируется построить на 360 га лесистой местности в юго-западной части города. Горожане узнали о готовящемся контракте только в ноябре 2025 г., спустя несколько месяцев после того, как город начал переговоры с CRG, которые происходили, как утверждается, на тайных встречах при отсутствии какой-либо публичной информации.

Город и застройщик преуменьшают любые опасения по поводу влияния проекта на тарифы на электроэнергию, воду и воздействие на окружающие районы, заявил еще один житель города Шерман Бойл (Sherman Boyle).

В ответ на запросы о раскрытии документации власти города продемонстрировали возмутившее граждан пренебрежение и неуважение. Цитаты этой переписки они привели в своем судебном иске. Так, неназванный чиновник Фестуса заявил, что городской совет должен избегать «попадания в ловушку необразованных людей». Другой, имея в виду противников центров обработки данных, рассуждал о «необходимости держать стадо под контролем». Еще один городской чиновник предположил, что жители забудут о спорах вокруг ЦОД, как только узнают, что в городе откроется новый ресторан.

Протесты по всей стране

Общественное недовольство по поводу размещения ЦОД нарастают и в других регионах США. Например, в тот же день, что и выборы в Фестусе, избиратели в пригороде Милуоки Порт-Вашингтоне (штат Висконсин), где Oracle и OpenAI строят кампус ЦОД стоимостью $15 млрд, также выразили свое недовольство подавляющим большинством голосов, поданных за референдум об ограничении будущих проектов.

Также поступить собираются еще как минимум три города. В апреле 2026 г. CNews писал, что представитель городского совета Индианаполиса (США) Рон Гибсон (Ron Gibson) подвергся угрозам с применением огнестрельного оружия. Во входную дверь его дома было произведено 13 выстрелов. На пороге лежала записка: «Центры обработки данных запрещены».

И хотя технологические гиганты заявляют о своей готовности платить свою справедливую долю за энергоснабжение, доля эта не определена. Контракты же между ЦОД и коммунальными компаниями в США почти всегда носят конфиденциальный характер. Темпы строительства ЦОД опережают способность региональных энергосетей поставлять достаточное количество электроэнергии, в результате чего к 2030 г. американцы могут столкнуться с ростом счетов за электроэнергию на 70%.

ЦОДы тратят также в огромных количествах другой ценный ресурс — воду. Информацию о ее расходовании операторы тоже не хотят обсуждать публично. В октябре 2025 г. достоянием общественности стал внутренний документ мирового лидера на рынке облачных сервисов, управляющего сотнями действующих ЦОД, компании Amazon, инструктирующий сотрудников, как скрывать правду об огромных объемах расхода воды.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще