Производитель электроники «Росатома» ушел в убыток почти в полмиллиарда

Разработчик электроники «НПО КИС» закончил 2025 г. почти с полумиллиардным убытком. Выручка компании также значительно сократилась. Организация известна тем, что собирается производить электронику и комплектующие для объектов критической информационной инфраструктуры.

Убыток в 464 миллиона

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» разработчик электроники «НПО Критические информационные системы» («НПО КИС») по итогам 2025 г. ушел в убыток. Чистый убыток компании обрушился в два раза с 228,1 млн руб. до 464,8 млн руб.

При этом выручка компании сократилась на 84% — с 62,3 млн руб. до 9,6 млн руб. Баланс компании также сократился на 11% до 3,9 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании за 2025 г., с которой ознакомился CNews.

Согласно отчету, кредиторская задолженность компании на конец 2025 г. составила 1,63 млрд руб.

«Росатом»
CNews обратился к представителям «Росатома» за комментариями о причинах падения финансовых показателей.

Активы «НПО КИС»

О планах Росатома заняться выпуском электроники и электронных компонентов для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) CNews писал осенью 2022 г. Тогда и было создано «НПО КИС».

В конце 2022 г. в НПО КИС был создан департамент слияний и поглощений, который начал присматриваться к активам на рынке микроэлектроники и электроники. А в декабре 2023 г. была завершена сделка по приобретению НПО КИС 50% компании Kraftway, производителя электроники, в частности, серверов.

10 февраля 2023 года стало известно о продаже МЦСТ структуре госкорпорации «Росатом» - НПО «Критические информационные системы».

А в 2024 г. «Росатом» совместно с «Аквариусом» организовали компанию ООО «Объединенные печатные платы». По итогам 2025 г. компания получила чистый убыток в размере 2,3 млн руб.

По данным «Контур.Фокуса», ио гендиректора назначен Виталий Мисурагин. В компании трудится около 150 человек.

Кристина Холупова

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/