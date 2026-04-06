Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

В провинции Хунань состоялся первый в мире полет 7,5 тонного беспилотного грузового самолета с водородным двигателем мегаваттного класса AEP100 китайского производства. В ходе тестов грузовой беспилотник преодолел дистанцию в 36 км на высоте 300 метров, развив скорость 220 км/ч. После выполнения программы маневрирования воздушное судно совершило благополучную посадку.

Тестирование беспилотника

В Китае впервые испытали беспилотный грузовой самолет, пишет «Синьхуа». Самолет оснащен водородным турбовинтовым двигателем мегаваттного класса.

В Китае протестировали грузовой беспилотник с водородным двигателем мегаваттного класса AEP100, разработанным китайской государственной компанией Aero Engine Corporation of China (AECC).

Испытания прошли в аэропорту города Чжучжоу в апреле 2025 г. В ходе 16 минутного полета двигатель работал стабильно и без сбоев. Аппарат преодолел расстояние 36 км со скоростью 220 км/ч на высоте 300 метров, успешно выполнил все запланированные манёвры и благополучно вернулся на базу. Таким образом, первый испытательный полет прототипа прошел в штатном режиме и подтвердил работоспособность силовой установки и систем управления.

Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая
По данным разработчика, данный полет стал первым в мире испытанием турбовинтового двигателя такого класса, работающего на водородном топливе. В компании подчеркнули, что успешное испытание подтвердило работоспособность не только самого двигателя, но и всей комплексной системы, включая хранение, подачу и использование жидкого водорода в реальных условиях полета. Таким образом, проведенный тест продемонстрировал техническую зрелость водородной силовой установки и открыл перспективы для дальнейшего развития экологически чистой авиационной техники.

Проведенные летные испытания стали продолжением недавних наземных тестов двигателя AEP100, в ходе которых силовая установка успешно подтвердила соответствие заявленным характеристикам на уровне мегаваттной мощности. Разработка двигателя велась в Хунаньском исследовательском институте авиационных силовых установок.

В рамках проекта были отработаны ключевые технологии, включая систему зажигания, управление подачей топлива и обеспечение устойчивой работы двигателя в различных режимах эксплуатации. Успешное завершение наземных и летных испытаний свидетельствует о значительном прогрессе в создании водородных авиационных двигателей нового поколения.

В AECC заявили, что Китай фактически сформировал полную технологическую цепочку в сфере водородной авиации — от разработки базовых компонентов до интеграции водородного двигателя в летательный аппарат. По оценке аналитиков корпорации, создание замкнутой технологической цепочки открывает возможности для практического применения водородных силовых установок в гражданской и специальной авиации в ближайшей перспективе.

Успешное завершение полного цикла разработки и испытаний позволяет перейти от экспериментальных проектов к этапу создания опытных образцов и подготовки к серийному производству водородных авиационных двигателей. Ожидается, что первыми сферами внедрения станут беспилотные грузовые перевозки и логистика в труднодоступных регионах, включая островные территории.

В перспективе данная технология может быть распространена сначала на региональные, а затем и на магистральные самолеты. Это станет возможным по мере снижения стоимости производства экологически чистого («зеленого») водорода, а также развития соответствующей наземной инфраструктуры заправки и хранения водородного топлива. Таким образом, успешная реализация водородных силовых установок в авиации позволит существенно снизить углеродный след воздушного транспорта и будет способствовать достижению долгосрочных целей по декарбонизации авиационной отрасли.

В США также ведутся работы по созданию водородного авиационного двигателя мегаваттного класса. На 6 апреля 2026 г. американские разработчики завершили несколько этапов наземных испытаний, включая длительные тесты на стендах. Однако к проведению летных испытаний США пока не приступили. Таким образом, Китай на текущий момент опережает США по стадии практической отработки водородных силовых установок для авиации, успешно перейдя от наземных тестов к реальным полетным испытаниям.

Тем не менее, эксперты отмечают, что водородная авиация все еще находится на ранней стадии развития. Ключевыми вызовами остаются высокая стоимость технологий, вопросы безопасности, сложность хранения и обеспечения надежности водородных систем. По оценкам специалистов, прежде чем водородные двигатели смогут на равных конкурировать с традиционными авиационными силовыми установками, им предстоит доказать свою эффективность, не ухудшая при этом ключевые эксплуатационные характеристики и экономические показатели воздушных судов. Только после успешного решения указанных задач водородная авиация сможет претендовать на широкое практическое применение в гражданском воздушном флоте.

Антон Денисенко

