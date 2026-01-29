Российские робототехники восстановят советские глубоководные аппараты «Мир»

В робототехническом центре ЦКБ «Рубин» планируют провести восстановительные работы двух, созданных еще во времена Советского Союза, легендарных глубоководных аппаратов «Мир», которые опускались на морское дно в точке географического Северного полюса и снимались в фильме «Титаник».



Советские батискафы вернутся в строй

В Центре морской робототехники Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» попытаются восстановить созданные во времена Советского Союза глубоководные океанические аппараты (ГОА) «Мир-1» и «Мир-2», пишет ТАСС.

Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) ведет с ЦКБ «Рубин» согласование технических решений, как сказал заместитель директора по научной работе института Андрей Гебрук.

Между ИО РАН и ЦКБ «Рубин» действует подписанное в 2024 г. соглашение о развитии глубоководных исследований, создании и продвижении морской и подводной техники. ЦКБ «Рубин» создает сверхлегкие, легкие и тяжелые аппараты для научных исследований, подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде.

Из музея — в центр робототехники

По словам Гебрука, ЦКБ «Рубин» на первом этапе проведет диагностику аппаратов: «В каком состоянии аппараты находятся, что требует внимания, замены, переделки и ремонта».

Русское географическое общество Океанические аппараты «Мир» знамениты своей подводной исследовательской работой

Для начала работ один из аппаратов привезут в Кронштадт из Музея мирового океана в Калининграде, где он сейчас находится.

«Наверняка очень многое требует такого внимания, но это нужно сделать технически очень грамотно», — отметил Гебрук.

Первое погружение батискафы «Мир-1» и «Мир-2» совершили 7 ноября 1987 г. в Ботническом заливе Балтийского моря, писало агентство в 2022 г. Изготовлены они были за два года финской компанией Rauma-Repola по заказу Академии Наук СССР.

«Миры» оснащены навигационным и научным оборудованием, фото- и видеосистемами, манипуляторами, устройствами отбора проб и т. д., по данным РИА «Новости». Они идентичны по конструкции, рассчитаны на команду из трех человек, рабочая глубина погружения — 6 тыс. м. Общая емкость аккумуляторных батарей одного аппарата составляет 100 кВт/ч.

Легендарные «Миры»

Аппараты «Мир» еще в 2008–2010 гг. совершали исследовательскую экспедицию на Байкале, о которой сообщало Русское географическое общество. ГОА опускались в самую глубокую точку (более 1,5 тыс. м), расположенную рядом с островом Ольхон, искали новые видов флоры и фауны, археологические артефакты, изучали движение береговой линии, подводные грязевые вулканы, тектоническую активность.

Известны аппараты совместными экспедициями с советским, а позже российским, крупнотоннажным научно-исследовательским судном «Академик Мстислав Келдыш», с которого осуществлялись погружения на глубину более 6 тыс. м. Они провели множество экспедиций в Атлантический, Тихий и Индийский океаны, в том числе для ликвидации последствий аварий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск».

В 2007 г. аппараты «Мир» попали в книгу рекордов Гиннеса, совершив первый в мире спуск в точке географического Северного полюса на глубину 4,3 тыс. м. Они установили на дне титановый российский флаг, взяли образцы грунта и живых организмов.

Американский Центр мониторинга новейших технологий (World Technology Evaluation Center) назвал «Миры» лучшими глубоководными обитаемыми аппаратами в мире. Но всемирную известность они получили благодаря участию в 1990-е гг. в съемках фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона (James Cameron), когда российские батискафы несколько раз погружались к настоящему затонувшему в 1912 г. лайнеру.