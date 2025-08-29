Пилот F-35 час держал конференцсвязь с инженерами Lockheed Martin, но все равно разбил самолет. Инструкции не помогли

50 минут бесполезных разговоров

Пятеро инженеров в числе виновников авиапроисшествия, в ходе которого был потерян истребитель ВВС США F-35. Инцидент, результаты расследования которого были опубликованы на этой неделе, произошел в конце января 2025 г. в районе базы ВВС США Эйлсон в Фэрбанксе (штат Аляска, США).

28 января 2025 г. в ходе тренировочного вылета при выполнении взлета пилот F-35, как и положено, попытался убрать шасси после отрыва от взлетно-посадочной полосы (ВПП), предварительно зафиксировав положительное значение на вариометре, но попытка оказалась тщетной. Механизм складывания отказался подчиниться воле пилота, и носовая стойка шасси застряла в промежуточном положении. Дальнейшие эксперименты с ее возвращением к исходному положению результата не дали.

Выполнение соответствующий карты контрольных проверок также не позволило решить проблему, и тогда пилот принял решение обратиться к специалистам, более сведущим в вопросах устранения неисправностей F-35, – инженерам производителя истребителя – военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Прямо в полете он запустил сеанс конференцсвязи с участием сразу пяти технических специалистов компании.

Lawrence Hookham / unsplash.com F-35B совершает вертикальную посадку

По информации CNN, летчик провел на связи со старшим инженером-разработчиком ПО, инженером по безопасности полетов и троими специалистами по обслуживанию шасси летательных аппаратов Lockheed Martin в общей сложности более 50 минут, но так и не сумел добиться помощи с возникшей у него проблемой.

Попытка все исправить

Опираясь на рекомендации экспертов, пилот решил попробовать устранить проблему с шасси путем прямого воздействия на проблемный узел, которое, в его представлении, могло бы расстопорить элементы механизма складывания/выпуска шасси, по неведомой причине оказавшиеся заблокированными. Для этого он последовательно выполнил две посадки конвейером, при которой истребитель на непродолжительное время касался задними колесами шасси поверхности ВПП авиабазы и без торможения вновь поднимался в воздух.

Однако эти маневры не только не позволили устранить проблему с носовой стойкой, но и усугубили ситуацию – теперь к носовой части шасси присоединилась задняя, которая тоже оказалась заблокирована на полпути до соответствующей ниши в фюзеляже. Хуже того, специальные датчики, реагирующие на нагрузку на стойки шасси, сочли, что судно уже приземлилось, в результате чего его бортовые системы оказались переведены в наземный режим управления. В действительности же оно по-прежнему находилось в воздухе и не реагировало на команды летчика, что привело к сваливанию летательного аппарата на сравнительно небольшой высоте.

Утратив контроль над машиной, пилот принял единственно верное в такой ситуации решение – катапультироваться, и тем самым сохранил себе жизнь. Через считанные секунды после этого истребитель столкнулся с поверхностью земли и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины инцидента

Дальнейшее расследование инцидента показало, что проблему вызвали ледяные фрагменты, образовавшиеся в сегментах гидравлической системы летательного аппарата, которые отвечали за выпуск и складывание шасси, и препятствовавшие нормальному течению гидравлической жидкости.

По всей видимости, во время процедуры заправки гидрожидкости в систему F-35 каким-то образом попало большое количество воды – около трети от общей массы субстанции, которая предназначалась для обеспечения функционирования шасси. В день инцидента температура в районе базы Эйлсон достигла -18 градусов Цельсия, что привело к достаточно быстрому замерзанию воды в гидравлической системе F-35.

Спустя девять дней с момента инцидента пилот другого F-35 также столкнулся с проблемой обледенения, которая вызвала нарушения в работе гидравлической системы самолета, однако тогда летательный аппарат смог совершить безопасную посадку.

Кто виноват

Комиссия ВВС США по расследованию авиапроисшествий возложила ответственность за инцидент на инженеров, консультировавших пилота впоследствии потерпевшего крушения F-35, а также отметили недостаток контроля за соблюдением правил хранения и распределения гидравлической жидкостью на базе Эйлсон.

В отчете комиссии утверждается, что инженеры давали пилоту F-35 неправильные рекомендации. Согласно своду правил, принятому в 2024 г., им следовало бы предложить пилоту выполнить вынужденную посадку вместо второй конвейерной или совершить «контролируемое катапультирование».

Страдающий от «кривого» софта

F-35 – довольно проблемный проект Lockheed Martin. В 2024 г. CNews писал о переносе даты начала поставок армии США модернизированной версии многострадального истребителя. Всему виной были некие проблемы с ПО усовершенствованной платформы TR-3 – центральным звеном программы модернизации Block 4.