Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst

Полный импорт объектов из Miro в российский сервис Holst

Публичный API Miro позволяет импортировать только простые объекты: картинки, стикеры, несколько видов фигур. Таблицы, рисунки, канбан-доски, майнд-карты получить таким способом невозможно, поэтому российские пользователи столкнулись с риском потери данных. Наибольший ущерб могут получить компании и пользователи, которые развивали доски годами и накопили десятки тысяч объектов.

Браузерное расширение, разработанное Holst, позволяет импортировать из Miro все виды объектов. Для этого пользователям нужно подключить расширение и скачать нужные доски. Процесс полностью безопасен: решение не требует запуска исполняемых файлов и не отправляет данные в интернет. После скачивания файлы нужно загрузить в Holst. Весь процесс переноса занимает несколько кликов.

Holst После загрузки в Holst с доской можно работать в привычном формате

С помощью решения Holst пользователи уже импортировали из Miro больше 22 000 досок. Суммарно это больше 45 миллионов рисунков, текстовых записей, таблиц, майндмэпов и других элементов.

Holst Размеры перенесенных в Holst досок: 785 из них содержат больше 10 000 объектов

Holst как замена Miro

Сервис Holst использует собственный графический движок, благодаря чему работает быстрее многих аналогов. Наиболее заметно это при редактировании досок, которые содержат десятки тысяч элементов: в Holst они работают с отличной скоростью.

Holst предоставляет пользователям широкие возможности для работы:

— большое количество разных элементов: канбан-доски, майндмэпы, текстовые документы с маркдаун-редактором, таблицы, редактор кода,

— бесконечное пространство: нет ограничений по размеру досок,

— высокая степень коллаборативности: несколько пользователей могут одновременно редактировать даже один элемент,

— голосование и реакции: можно запустить голосование по выбранной области или объектам,

— таймер: можно контролировать время, которое занимает та или иная задача,

— экспорт в различные форматы: PDF, PNG, JPEG и даже SVG.

Holst В дополнение к другим элементам в Holst можно создавать удобные для чтения текстовые документы

Разработка идет с высокой скоростью. В ближайшее время, помимо выпуска еженедельных обновлений, разработчики планируют добавить возможность оставлять комментарии на доске и работу с pdf-документами.

У Holst больше 40 000 пользователей, в ближайшее время сервис войдет в Реестр российского ПО. До 1 октября все тарифы сервиса доступны без оплаты. Далее можно будет выбрать бесплатный тариф или один из платных вариантов.