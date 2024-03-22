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Бизнес-ассистент ПСБ признан лучшим дистанционным сервисом взаимодействия с клиентами

ПСБ стал лауреатом ежегодного конкурса профессионального мастерства «CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура», победив в номинации "Лучшее применение технологий искусственного интеллекта", где представил первый в России чат-банк для бизнеса, работающий на основе нейронных сетей и машинного обучения.

Виртуальный помощник

Виртуальный ассистент для бизнеса «Катюша», интегрированный во все каналы коммуникации, решает не только консультационные задачи, но также позволяет проводить платежные операции в мессенджере, что делает его полноценной альтернативой мобильному банку, так как дает возможность решать рабочие задачи, оставаясь в привычном канале общения.

В чат-банке предприниматели могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи — по QR-коду, фото, шаблону, из истории операций или создавая платеж самостоятельно, а также выставлять счета контрагентам. Бизнес-ассистент, доступный клиентам круглосуточно, может также проконсультировать по условиям тарифов, по кредитам и бизнес-картам, сообщить адрес ближайшего офиса или банкомата, дать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком. При этом, клиент может общаться с «Катюшей» как в текстовом, так и в голосом формате. Продолжая изучать возможности искусственного интеллекта, ПСБ также во всех текстовых каналах коммуникации запустил сервис общения с нейросетью GPT на темы, выходящие за рамки банковских услуг, например, как написать маркетинговый текст или когда платить налоги.

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Фото: © ZaraMuzafarova / Фотобанк Фотодженика
В чат-банке предприниматели могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи

«Динамичное развитие технологий искусственного интеллекта мотивирует нас на изучение новых подходов к взаимодействию с клиентами. Благодаря использованию возможностей нейронных сетей и перспективных технологических разработок, ПСБ успешно реализовал амбициозную задачу по запуску консультационного и платежного инструмента как в привычных, так и в альтернативных каналах общения с клиентами-предпринимателями. Высокая оценка наших инновационных идей профессиональным сообществом дает нам дополнительный стимул для поиска решений, которые смогут вывести клиентский путь на абсолютно новый уровень работы с банковскими сервисами», — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса В чат-банке предприниматели могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи.

«CСGuru Awards/Хрустальная Гарнитура» — награда, учрежденная в 2005 году, вручается ежегодно и отражает признание профессиональным сообществом высокого уровня зрелости и развития, подтверждает высокие достижения участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров.

erid:2SDnjeA9WEDРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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