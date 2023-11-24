Microsoft случайно «убила» древний важный компонент Windows. Переустановка не поможет

Microsoft призналась, что функция «Экранный диктор» для людей с проблемами со зрением сломалась. «Чистая» установка Windows 11 с апдейтом 23Н2 выводит ее из строя, и на 100% рабочего решения пока не существует. Компонент находится в составе Windows с 2000 г., и за эти десятилетия еще не было случая, чтобы он выходил из строя, причем сразу после переустановки системы.

Windows больше не для всех

В ОС Windows 11 сломалась классическая и очень нужная функция – Narrator, она же «Экранный диктор». Она предназначена для людей с плохим зрением – она словами объясняет им, что происходит на экране в данный момент времени, и позволяет быстро ориентироваться в интерфейсе системы и прикладных программ.

Как пишет портал Neowin, Microsoft сломала «Экранного диктора» максимально стандартным методом. Всем пользователям любой Windows известно, что единственный надежный способ хотя бы ненадолго избавиться от проблем в системе, накопленных в процессе ее эксплуатации – это удалить ее и установить заново. Но, как ни странно, именно «чистая» установка Windows 11 со встроенным пакетом обновления 23Н2 и выводит Narrator из строя – если продолжать пользоваться ранее установленной ОС и просто накатывать на нее обновления, то утилита будет исправно работать. К слову, во время самого процесса установки обновленной Windows 11 с носителя Narrator тоже не будет работать.

Фото: Microsoft Microsoft встроила в Windows 11 отличный инструмент для людей с ограниченными возможностями по зрению. И сама же сломала его

Апдейт 23Н2 для Windows 11 в своем финальном исполнении вышел лишь 31 октября 2023 г., то есть меньше месяца назад на момент публикации материала. В связи с этим проблема с неработающим «Экранным диктором» еще не успела стать массовой – во-первых, еще не все пользователи решились на переустановку системы, во-вторых, сама по себе эта функция востребована только у слабовидящих и слепых людей.

Не каждая установка – «чистая»

К моменту выхода материала Microsoft признала наличие проблемы, но варианты ее решения не предложила. Она лишь попросила временно избегать переустановки Windows 11 с использованием физических носителей – оптических дисков, USB-накопителей и пр.

В компании подчеркнули, что после установки ОС на чистый системный раздел утилита «Экранный диктор» запустится, но не будет реагировать на запросы пользователя. Притом это произойдет в любом случае, даже если этот компонент гарантированно есть в составе дистрибутива ОС, записанного на носителе, с которого проводилась установка.

Если же пользователь решил отказаться от использования Windows 10 и перейти на Windows 11, но ему при этом нужен Narrator, то можно совершить переход через обновление системы. В этом случае и система будет новой, и все файлы сохранятся, и «Экранный диктор» будет работать, уверяет Microsoft. К слову, апдейт с Windows 7 до Windows 11 в ряде случаев чреват потерей всех личных файлов и документов.

На официальном сайте Microsoft указано, что патч, устраняющий проблему с Narrator в Windows 11 23H2, уже находится в разработке. Сроки его выхода, даже приблизительные, софтверная корпорация не уточнила.

Сделать Windows доступной каждому

Microsoft далеко не сразу сделала Windows доступной для людей со слабым или отсутствующим зрением. Самая первая ОС этой серии вышла в 1985 г., а утилита «Экранный диктор» появилась лишь 15 лет спустя.

Самой первой ОС, в состав которой был добавлен Narrator, стала Windows 2000, вышедшая в феврале 2000 г. Ранние сборки, включая Windows 95, 98 и Millennium такой опцией не обладали – требовался специализированный софт, озвучивающий происходящее на экране.

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Несмотря на очевидную пользу «Экранного диктора», Microsoft развивала его слишком медленно. Например, в Windows XP образца 2021 г. нельзя было выбирать голос диктора, даже если в системе было предустановленно несколько вариантов голосов.

Лишь с появлением Windows Vista в 2007 г. «Экранный диктор» научился говорить различными голосами, мужскими и женскими. В следующих версиях своей ОС Microsoft увеличивала количество вариантов озвучки, но новые функции в утилиту не добавляла. В прочем, в Windows 10 было значительно расширено количество поддерживаемых языков.

В Windows 11 утилита Narrator преобразилась, получив новый дизайн. По традиции, были добавлены новые голоса для разнообразия.