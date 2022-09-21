В России разрешили не устанавливать на автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС

Власти разрешили выпускать машины для российского рынка без системы ЭРА-ГЛОНАСС и, что самое важное, без необходимости ее дальнейшей доустановки. Однако это касается далеко не всех автомобилей.

ЭРА-ГЛОНАСС устанавливать не нужно

Российские власти продлили возможность выпуска автомобилей для российского рынка без предустановленной системы ЭРА-ГЛОНАСС, пишет ТАСС. Первоначально такое послабление для автопроизводителей действовало строго до конца июня 2022 г.

Однако без подводных камней в данной ситуации не обошлось. Концерны могут поставить в Россию или собрать на ее территории лишь те автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС, которые были внесены в реестр электронных паспортов не позднее 1 августа 2022 г.

Постановление Правительства России от 17 сентября 2022 г. №1638 «О внесении изменений в Правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» размещено на интернет-портале правовой информации. В документе, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным, не раскрывается судьба машин, зарегистрированных в реестре электронных паспортов после 1 августа 2022 г.

«При производстве полнокомплектных транспортных средств после 1 августа 2022 г. с использованием базовых транспортных средств (шасси), в отношении которых до 1 августа 2022 г. оформлены электронные паспорта со статусом "действующий" в системе электронных паспортов, оснащение таких транспортных средств устройством вызова экстренных оперативных служб не требуется», – указано в постановлении.

Количество машин, попавших под «амнистию», не установлено

Из этого следует, что все автомобили, соответствующие изложенным в документе условиям, могут ездить по стране без системы ЭРА-ГЛОНАСС без каких-либо ограничений. Это очень важный момент, поскольку ранее действовало временное постановление, обязывающее в обязательном порядке дооснастить такие машины данной системой в срок до 1 февраля 2023 г.

Из-за чего весь шум

ЭРА-ГЛОНАСС – это российская система вызова экстренных служб и экстренного реагирования при авариях. Разработка проекта велась с 2009 г., тестовая эксплуатация началась летом 2013 г., а к концу 2013 г. система заработала на всей территории России.

Однако на тот момент автопроизводители имели полное право поставлять в Россию машины без ЭРА-ГЛОНАСС, даже несмотря на то, что 1 января 2015 г. система была введена в промышленную эксплуатацию. Все изменилось в 2017 г., когда рекомендация по оснащению данной системой всех машин для российского рынка превратилось в обязательное требование.

Новый этап в «жизни» ЭРА-ГЛОНАСС начался в I квартале 2020 г., когда весь мир (и даже Россию) охватила пандемия коронавируса. Одним из ее последствий стала колоссальная нехватка полупроводников, затронувшая все сферы деятельности человека. Автомобильная промышленность в их числе, поскольку электроники в современных машинах едва ли не больше, чем механики.

Так ЭРА-ГЛОНАСС выглядит в салоне современного автомобиля

ЭРА-ГЛОНАСС – это тоже электронная часть автомобиля, которая тоже пострадала от дефицита микросхем. Необходимые для работы этой системы компоненты внезапно оказались настоящей редкостью. К тому же нельзя исключать и влияние и событий, произошедших в России и мире после 24 февраля 2022 г.

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Нехватка комплектующих ЭРА-ГЛОНАСС и побудила власти позволить автозаводам выпускать машины без этой системы с требованием о ее дооснащении. Теперь же введены еще более значимые послабления.

Так и было задумано?

Нельзя исключать, что новое решение властей связано еще и с резким удорожанием комплекта ЭРА-ГЛОНАСС как такового. После коронавируса и всем известных актуальных событий одна только работа по интеграции данной системы в автомобиль стоила в среднем 5000 руб. для обычных моделей и 7000 руб. для премиальных. Сами компоненты (терминал и устройство вызова экстренных служб) обходятся еще в 70 тыс. руб. а за свидетельство безопасности для импортного автомобиля нужно выложить еще 25 тыс. руб. «На десерт» – активация устройства за 3500 руб. в среднем.

Происходящее вокруг ЭРА-ГЛОНАСС не нравится не только россиянам, желающим приобрести новый автомобиль у дилера или пригнать подержанный из другой страны. Российская автомобильная отрасль взбунтовалась против этой системы, а некоторые ее представители еще весной 2022 г. начали лоббировать полный отказ от ее использования.

Среди тех, кто выступает за бойкот ЭРА-ГЛОНАСС, числится, помимо прочих, Национальный автомобильный союз (НАС). Почти сразу после 24 февраля 2022 г. его представители направили в Минпромторг и Правительство России обращение предложением по полной отмене «ЭРА-ГЛОНАСС» как системы. В российском Минтрансе эту идею на тот момент не оценили и не поддержали.