«Яндекс» отобрал у сотрудников опционы. Вместо них будут премии и повышенные зарплаты

«Яндекс» приостановил свою программу опционов, предлагаемых сотрудникам в качестве дополнительной части их дохода. Это следствие приостановки листинга «Яндекса» на бирже NASDAQ из-за антироссийских санкций. Компания заменила новые опционы повышением оклада и премиями, а тем, у кого на руках уже есть опционы, она предлагает обменять их на единоразовую денежную выплату.

Новые последствия санкций

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews об изменении своей политики относительно опционов для своих сотрудников. Все новые опционы, на которые могли бы рассчитывать работники компании, отменены – их теперь заменяют повышенные оклады и премии.

Представители «Яндекса» сообщили CNews, что компания меняет структуру совокупного дохода сотрудников именно по части новых опционов. Если раньше доход работников «Яндекса» состоял из оклада, премий и опционов, то теперь «опционную» часть интернет-гигант меняет на повышение и оклада и премий.

Изменения напрямую связаны с антироссийскими санкциями, под которые попал и «Яндекс». Торги его акциями, размещенными на американской бирже NASDAQ, были заморожены еще в начале весны 2022 г., что едва не привело к техническому дефолту компании.

Остановка торгов ценными бумагами и вынудила руководство «Яндекса» пересмотреть структуру дохода своих работников. При этом существует вероятность, что компания вновь вернется к опционам. «Мы не исключаем, что в будущем опционная программа продолжит работу», – сообщили CNews представители «Яндекса».

«Яндекс» предложил сотрудникам альтернативу опционам

По подсчетам аналитиков компании, ранее в опционной программе участвовали около 60% сотрудников. Их доходы после остановки торгов снизились.

Что изменится

На вопрос CNews, какие изменения сулит сотрудникам отказ компании от опционов в формуле их совокупного дохода, представители «Яндекса» ответили, что нововведение позволит работникам «сохранить предсказуемый доход». Другими словами, их зарплата не будет зависеть от стоимости акций компании на иностранной бирже.

В дополнение к этому в «Яндексе» появился дополнительный финансовый стимул для сотрудников работать лучше. Новый мотивационный инструмент в корпорации назвали «годовым бонусом», однако рассчитывать на него смогут далеко не все.

В первую очередь годовой бонус полагается работникам, занимающим руководящие должности в компании. Помимо них, его будут выплачивать еще и ключевым сотрудникам «Яндекса». Рядовые сотрудники в данном случае не учитываются.

Следует отметить, что размер годового бонуса, выплачиваемый конкретному сотруднику, будет зависеть далеко не только от достигнутых лично им результатов. Он высчитывается по результатам работы всей компании, то есть, фактически, зависит от тысяч других работников «Яндекса» и целого ряда внешних факторов».

Как считаются премии

Если повлиять на размер годового бонуса ключевые сотрудники и руководители «Яндекса» почти не могут, то контролировать размер своего повышенного оклада они в состоянии. В «Яндексе» сообщили CNews, что сумма, на которую он будет увеличен, «зависит от индивидуальных результатов сотрудника».

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Решения о повышениях оклада, а также о премиях, интернет-гигант будет принимать по старой схеме. Результаты работы каждого сотрудника оцениваются дважды в год на ревью.

Методы избавления от опционов

«Яндекс» – не единственная российская компания, чей листинг на иностранной бирже был приостановлен. В аналогичной ситуации оказались, к примеру, оператор связи МТС и крупный интернет-магазин Ozon. Кроме того, санкции, аналогичные тем, что ввела NASDAQ, применяют другие биржи, например, Лондонская фондовая. На ней размещены акции холдинга VK, в прошлом – Mail.ru Group.

В связи с этим вероятность восстановления торгов обозримом будущем, по всей видимости, не очень высока. Чтобы сотрудники, уже имеющие на руках опционы, не теряли деньги, «Яндекс» позволяет им избавиться от этих опционов.

Вариантов, как можно это сделать, несколько, и все они доступны со дня остановки торгов. Самый простой из них – это просто дополнительная денежная выплата. «Из-за невозможности вестинга (передачи части акций компании сотруднику в зависимости от отработанного им стажа) и продажи RSU в текущих условиях “Яндекс” перешел на денежные выплаты. Расчет производится по фиксированному курсу доллара выше текущего и цене акций в долларах, которая использовалась во время выплаты гранта конкретному сотруднику», – сообщили CNews в «Яндексе».

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Компенсационный пакет «Яндекса» включает также расширенную медстраховку, скидки на ДМС для членов семьи работника компании, возмещение трат на питание, возможность получить ссуду на покупку жилья и другие льготы и бонусы.