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РЖД построят ИТ-систему контроля собственного импортозамещения

Госкомпания РЖД создает собственную ИТ-систему для импортозамещения. В ней будет содержаться список иностранной продукции в привязке к подразделениям компании и к данным о возможных отечественных аналогах для замещения импортной продукции. Внедрение системы должно позволить РЖД координировать и контролировать процесс импортозамещения более эффективно.

АИС «Импортозамещение»

Госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД) заказала разработку автоматизированной информационной системы (АИС) «Импортозамещение». Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

«Работа по импортозамещению в РЖД ведется по всем функциональным подразделениям, — рассказали CNews представители РЖД. — Внедрение новой информационно-аналитической системы позволит более эффективно координировать и контролировать эти процессы в масштабе всей компании, в том числе в области информационных технологий».

Актуальность создания системы также обусловлена планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РЖД на период до 2024 г. Его выполнение стратегически увязано с применением отечественных компонентов, технологий и сложных технических систем, включая отечественное ПО, говорится в техзадании.

Тендер на создание системы был опубликован 28 февраля 2022 г. Максимальная цена договора может составить 16,7 млн руб. Заявки на открытый конкурс принимаются до 21 марта. Итоги будут подведены 5 апреля. АИС должна быть создана к 30 ноября 2022 г.

Как это будет работать

АИС «Импортозамещение» создается для автоматизации формирования перечней иностранной продукции, подпрограмм импортозамещения подразделений, а также для мониторинга и контроля импортозамещения в РЖД.

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РЖД внедрит систему для замены импортной продукции в госкомпании на отечественную

В системе будут собираться и отображаться данные по замене импортосодержащей продукции общего назначения на отечественную. На основании этих данных будут формироваться отчеты по выполнению программы импортозамещения. Также в «Импортозамещении» будет содержаться справочник подразделений РЖД, нормативная и техническая документация, необходимая для проведения мероприятий по импортозамещению.

Технические подробности

Система должна разрабатываться с применением микросервисной архитектуры. АИС будет создана на основе софта, включенного в реестр Минцифры или свободно распространяемого ПО (с открытым исходным кодом).

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Интеграция

АИС «Импортозамещение» должна включать ряд модулей. Среди них — модуль ведения нормативно-справочной информации, формирования подпрограмм импортозамещения причастных подразделений, модуль хранения и управления данными, модуль отчетности и администрирования.

План по импортозамещению в РЖД

По данным РЖД, план по переходу на отечественное ПО, включенное в реестр при Минцифры, реализуется в организации с 2018 г. Проектным офисом, созданным для его реализации, организовано взаимодействие с отечественными компаниями по разработке информационных систем, не уступающих зарубежным аналогам в функциональности и надежности.

До конца 2024 г. в РЖД планируют заменить 50 классов зарубежного софта на российское ПО. Об этом в середине ноября 2021 г. во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин. К концу 2021 г. будут заменены 14 классов ПО, к концу 2022 г. — еще 19 классов, через три года — оставшиеся 17.

Кристина Холупова

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