Softline потратит $100 млн на выкуп собственных акций

Softline решила в десять раз увеличить максимальную сумму, на которую компания готова выкупить собственные акции - до $100 млн. Акции планируется использовать для поощрения топ-менеджмента компании. Сейчас акции компании торгуются сейчас ниже цены состоявшегося прошлой осенью первичного размещения на бирже.

Softline увеличил объем программы выкупа собственных акций

ИТ-дистрибьютор Softline объявил о расширении программы выкупа собственных акций (buy back). Первоначально данная программа была объявлена в декабре 2021 г. Тогда планировалось, что компания выкупит собственные акции на сумму до $10 млн.

Теперь максимальный сумма, на которую могут быть выкуплены акции компании, увеличена в десять раз – до $100 млн. Программа выкупа акций будет действовать до 13 декабря 2022 г.

Softline будет приобретать собственные ценные бумаги в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенные на акции компании. Для покупки ценных бумаг Softline нанял одну из компаний группы Сбербанк, которая будет действовать в качестве брокера.

ИТ-дистрибьютор Softline объявил о расширении программы выкупа собственных акций

Максимальный объем ценных бумаг, которые могут быть приобретены в рамках данной программы, составляет 10% от общего числа акций (18,3 млн GDR). Компании не сможет владеть соответствующими ценными бумаги более чем два года.

Как Softline поощряет своих сотрудников

Целью buy back объявлено приобретение ценных бумаг для программы долгосрочного поощрения топ-менеджмента. Данная программа предоставляет сотрудникам Softline получать опционы на приобретение акций стоимостью до 45% от их годового заработка при достижении кура акций определенной отметки.

Опционы будут становиться доступными для реализации постепенно в течение пяти лет с момента их выпуска. Дополнительно сотрудники компании смогут покупать акции стоимостью до 15% от их годовой зарплаты со скидкой 15% к моменту покупки.

Основатель Softline считает курс акций компании недооцененным

Как объяснил основатель и председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков, путем программы долгосрочного поощрения топ-менеджмента, компания хочет стать лидером и наиболее привлекательным работодателем в своей сфере – цифровой трансформации и кибер-безопасности.

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По мнению Боровикова, сейчас акции компании фундаментально недооценены. С учетом нашего роста, портфолио, доступа к кадрам и рынкам, на которых мы работает, сейчас правильное время для инвестирования в наших сотрудников, - считает основатель Softline. – Я также вижу правильное время для увеличения моей доли в компании, так как я уверен в ее возможностях для роста». До размещения Боровиков владел 78,8% акций компании.

Как курс акций Softline падает после IPO

В октябре 2021 г. Softline провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Цена размещения составила $7,5 за одну GDR, за счет размещения компания смогла привлечь $400 млн. Также GDR на общую сумму $60 млн продали существующие акционеры компании. Параллельно начались торги GDR Softline на Московской бирже.

После размещения курс GDR Softline на LSE стал падать и к двадцатым числам ноября снизился до $6,2. Затем, к концу ноября, GDR подорожали до $72. К середине декабря акции вновь упали до $6,2.

К началу 2022 г. GDR подрожали до $7. Затем началось резкое падение и к двадцатым числа января GDR подешевели до $4,6. На нынешний момент курс снова вырос и GDR Softline торгуются по цене $5,4.