Эксперты подсчитали: за 10 лет мобильный трафик вырос в 300 раз

Компания Ericsson представила десятый, юбилейный, выпуск своего ежегодного отчета Ericsson Mobility Report, посвященного основным тенденциям развития отрасли телекоммуникаций. В отчете приводится статистика за последние 10 лет и прогноз развития отрасли на период до 2027 года. Первый отчет был опубликован компанией в 2011 году — за прошедшие 10 лет трафик данных в сетях сотовой связи вырос почти в 300 раз.



5G — самая быстро развивающаяся технология в истории связи

Сети пятого поколения (5G) станут самой быстро развивающейся технологией в истории мобильной связи — к концу 2021 года в сетях 5G будет 660 млн подключений. Основные драйверы роста — высокий спрос на услуги в Китае и Северной Америке, частично подогреваемый снижением цен на 5G-устройства. В частности, за третий квартал 2021 года появилось 98 млн новых 5G-подключений и 48 млн новых подключений в сетях 4G. В результате быстрого развития к концу 2021 года в зоне действия сетей 5G будут жить 2 млрд человек.

В 2027 году в зоне действия сетей 5G будет жить 75% мирового населения — на связь пятого поколения будет приходиться порядка 50% мобильных подключений и 62% мирового трафика смартфонов.

Темпы проникновения 5G значительно опережают предшествующую технологию

Смартфоны и трафик

Начиная с 2011 года к мобильным сетям по всему миру были подключены 5,5 млрд смартфонов. Это произошло благодаря распространению технологии 4G LTE — всего было представлено более 20 000 различных моделей 4G-устройств. Технологии 5G развиваются быстрее связи предыдущего поколения — на 5G-смартфоны приходится 23% мировых продаж по сравнению с долей всего в 8% у 4G-устройств на аналогичном этапе жизненного цикла.

Смартфоны вносят большой вклад в стремительный рост мобильного трафика, который в третьем квартале 2021 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом сетей фиксировано-беспроводного доступа (FWA) общемировой трафик в третьем квартале 2021 года составил 78 ЭБ в месяц, прогнозируемый объем к концу 2027 года - 370 ЭБ в месяц.

Рост мобильного трафика

Интернет вещей

Активно развивается интернет вещей (IoT), который вносит существенный вклад в трафик. Самый большой сегмент IoT — устройства, подключенные к широкополосному интернету. К концу 2021 года в сегменте IoT доля широкополосного интернета составит 47%, доля 2G/3G — 37%, а доля технологий массового IoT (Massive IoT) — 16%.

Технологии массового интернета вещей, такие как NB-IoT и Cat-M1, необходимы для сценариев, требующих подключения множества простых недорогих устройств. Эти устройства долго работают на одном заряде батареи и не требуют высокой пропускной способности.

Мобильные подключения «интернета вещей» с разбивкой по сегментам

В частности, технологии массового интернета вещей применяются в носимых медицинских устройствах, для логистических целей и отслеживания перемещения товаров в рамках умного производства, а также для мониторинга состояния окружающей среды и передачи показаний умных счетчиков. Технологии Massive IoT в ближайшие годы получат широкое распространение по всему миру — на их долю будет приходиться 51% IoT-подключений в 2027 году.

Полная версия Ericsson Mobility Report за ноябрь 2021 года доступна для скачивания по ссылке. Кроме того, можно ознакомиться со статистикой Ericsson Mobility Report Journey, собранной за 10 лет публикаций отчета.