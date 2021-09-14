Создана технология мгновенного «удвоения» оперативной памяти без дополнительного «железа»

Шведская компания ZeroPoint запатентовала технологию сжатия данных в оперативной памяти Ziptilion IP. По уровню эффективности, если верить разработчикам, она сравнима с физическим удвоением объема ОЗУ. Ziptilion IP внедряется непосредственно в процессор в виде дополнительного блока. Разработчики прогнозируют скорое ее появление в чипах для серверов и смартфонов.

Панацея от неоптимизированных браузеров

Компания ZeroPoint Technology AB из Швеции разработала технологию сжатия оперативной памяти Ziptilion IP. По данным портала TechSpot, она позволяет обеспечить как минимум двух-, а в ряде случаев даже трехкратное сжатие данных, находящихся в RAM.

По заявлениям разработчиков, степень сжатия зависит в первую очередь от формата данных и от запущенных приложений. С их слов, Ziptilion IP эффективнее всех существующих аналогичных решений. Насколько сильно сжатие данных, с которыми работают браузеры, неизвестно. Эти программы известны своей способностью расходовать весь запас оперативной памяти в компьютере.

Создатели Ziptilion IP сравнивают свое творение с программными средствами сжатия памяти ZSWAP и ZRAM. По их данным, эти решения обеспечивают сжатие в пределах полутора раз, что заметно хуже показателей Ziptilion IP.

По эффективности Ziptilion сравнима с удвоением объема RAM, заверяют разработчики

Представители ZeroPoint Technology AB утверждают, что технология Ziptilion IP запатентована. Компания получила инвестиции в размере 2,5 млн евро, которые она намерена потратить на вывод Ziptilion IP на рынок. Кто именно профинансировал проект, на момент публикации материала известно не было.

Почти идеальная технология

Разработчики заявляют, что Ziptilion IP – это аппаратное решение, которое, при всей своей эффективности, почти не влияет на производительность системы памяти. По их словам, небольшая задержка при записи в ОЗУ все же присутствует, но она не превышает 1 наносекунды. При этом время чтения сжатой информации из оперативной памяти находится на уровне 100 наносекунд.

Ziptilion IP работает напрямую с подсистемой кэш-памяти и контроллером памяти процессора. Это своего рода дополнительный блок процессора, использующий в своей работе стандартную структуру межсоединений SoC AXI.

Если верить разработчикам, то Ziptilion IP – это не просто проект на бумаге и карточка в патентном бюро, а реально работающая технология. Они утверждают, что данная разработка уже внедрена в некий 28-нанометровый чип, произведенный на фабрике TSMC (крупнейший производитель микросхем в мире).

Ziptilion можно встроить в любые современные процессоры, в не зависимости от их топологии

В 7-нанометровых чипах блок Ziptilion IP для встраивания в процессор с двухканальным контроллером памяти будет иметь площадь 1,36 мм2. Для серверных систем, использующих 8-канальную оперативную память, размер блока увеличится примерно до 3,02 мм2.

Широкий спектр применения

ZeroPoint уверена в будущем успехе своей разработки. Сравнивая ее с существующими конкурирующими решениями, она заявляет, что эффект от использования Ziptilion IP будет сравним с удвоением объема оперативной памяти.

В дополнение к этому ZeroPoint также утверждает, что ее разработка увеличивает эффективную пропускную способность памяти в системе из-за того, что сжатые данные занимают меньшую полосу пропускания при передаче между ОЗУ и процессором.

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Опубликованная компанией техническая документация содержит информацию, что в теории Ziptilion IP может использоваться не только в обычных, но и в графических компаниях. Заявлений по этому поводу разработчики пока не делали.

В целом, ZeroPoint считает, что ее творение в будущем найдет самое широкое применение. Она прогнозирует внедрение Ziptilion IP как минимум в процессоры для серверов, смартфонов и встраиваемых систем.

Стоит ли верить заявлениям

Сообщив о существовании Ziptilion IP и даже не успев открыть к ней доступ разработчикам процессоров, компания ZeroPoint объявила о начале работы над технологией Ziptilion +. Как пишет TechSpot, она, по всей видимости, обеспечит еще больший коэффициент данных в сравнении с Ziptilion IP.

Разница между Ziptilion IP и Ziptilion +

Пока все заявления ZeroPoint не подкреплены ничем, кроме красочной и воодушевляющей технической документации. Между тем, компания работает над различными алгоритмами сжатия данных в оперативной памяти на протяжении последних 15 лет. Эксперты TechSpot склонны считать, что все, о чем говорит компания, может оказаться правдой.

Однако, нельзя не учитывать тот факт, что в мировой истории есть множество примеров, когда разработчики предлагали «пустышку» под видом технологии сжатия данных в ОЗУ. Подобные «чудо-изобретения» в виде программ впервые появились еще в 1980-х годах и создавались преимущественно для компьютеров Apple, но с выходом Windows 95 они стали выходить и в версиях для обычных ПК.

Достойная альтернатива

Пока ZeroPoint тестирует свою технологию Ziptilion IP, производители смартфонов используют другое решение для борьбы с нехваткой оперативной памяти. Они встраивают в прошивку своих смартфонов функцию программного увеличения объема ОЗУ за счет штатного накопителя.

Увеличение ОЗУ в смартфоне за пару касаний к экрану

Подобный принцип реализован в смартфоне ZTE Axon 30 5G. CNews писал, что пользователь может самостоятельно добавить ему до 8 ГБ оперативной памяти, «отщипнув» их у флеш-памяти. Таким образом, суммарный объем ОЗУ в этом мобильнике можно увеличить до 20 ГБ.