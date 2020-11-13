Власти допустили частных лиц к разработке ключевых для государства цифровых платформ

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки разработчиков цифровых платформ. Теперь организации, разрабатывающие цифровые платформы и претендующие на получение субсидий, могут привлекать к работам не только компании, но и физлиц, в том числе ИП.



Правительство расширяет правила субсидирования

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил субсидирования компаний, которые разрабатывают цифровые платформы для производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Власти выделяют на поддержку разработчиков цифровых платформ из федерального бюджета 2 млрд руб. ежегодно. Под цифровой платформой в документе понимается «совокупность программных продуктов, обеспечивающих взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности в сфере промышленности». С помощью субсидии разработчики могут покрыть до 50% затрат на создание цифровых продуктов. Причем возместить можно расходы на оплату труда сотрудников на оснащение новых рабочих мест, на приобретение оборудования и получение лицензий, необходимых для проекта.

Документ, опубликованный на сайте Правительства 12 ноября 2020 г., вносит изменения в постановление Правительства от 30 апреля 2019 г., регламентирующее правила выделения субсидий.

В частности, увеличивается размер компенсации по расходам организации на оплату труда сотрудников. Если раньше он зависел от средней зарплаты по региону, то теперь — от средней региональной зарплаты специалистов,осуществляющих деятельность по разработке компьютерного ПО, оказанию консультационных и других сопутствующих услуг в данной области.

Власти расширили меры поддержки разработчиков цифровых платформ

Кроме того, отменяются процентные ограничения по затратам на покупку оборудования и по договорам на выполнение научных и конструкторских работ. Так организации смогут самостоятельно выбирать объёмы господдержки по каждому направлению в зависимости от проекта.

Уточняется специфика работ сотрудников. Ранее указывалось, что можно субсидировать накладные расходы в размере не более 100 % суммы расходов на оплату труда работников, непосредственно связанных с реализацией комплексного проекта. Теперь же добавлена конкретика: «на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках реализации комплексного проекта». Тоже уточнение касается расходов на оснащение и обслуживание вновь создаваемых и модернизируемых рабочих мест в рамках реализации комплексного проекта: они должны иметь научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую или технологическую специфику.

Также указывается, что теперь организации, непосредственно участвующие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в целях реализации комплексного проекта, могут привлекать к работам не только компании, но и физических лиц, в том числе ИП.



Субсидируемые затраты на расходы, связанные с оснащением и обслуживаемых рабочих мест, на приобретение и изготовление макетов, стендов, установок, испытательных станций, контрольно-измерительной и иной аппаратуры, приборов, технологической оснастки, а также другого специального оборудования, необходимого для реализации комплексного проекта, на оплату работ и услуг, а также на приобретение у российских и иностранных организаций лицензий на ПО не могут суммарно превышать 40 % получаемой субсидии.

Поддержка ИT-компаний проходит в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Каких компаний коснутся изменения

Нововведения коснутся создателей технологий для разных отраслей — автомобилестроения, радиоэлектроники, железнодорожного машиностроения, авиации.

Программные продукты, о которых идет речь, могут быть предназначены для автоматизированного проектирования, инженерного анализа, управления станками, инженерными данными, производственными процессами, процессами организации, производственными активами и техническим обслуживанием, а также для планирования производства и потребности в материалах и мониторинга состояния оборудования.

Как получить субсидию

Чтобы получить субсидию, нужно пройти конкурсный отбор. Решение о проведении конкурсного отбора принимает Минпромторг с учетом особенностей текущей конфигурации бюджета.

Обязательное условие — срок выполнения НИОКР в отношении платформ не должен превышать двух лет, при этом их выполнение должно быть начато в срок не ранее одного года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсном отборе. Те расходы, которые разработчик понес до заключения договора о предоставлении субсидии, возмещаться не могут.

Разработчик цифровой платформы, претендующий на субсидию, не должен иметь неисполненных обязательств и просроченных задолженностей перед бюджетом. Он также не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Субсидию не может получить иностранное юрлицо, или организация, которая более чем на 50% принадлежит юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах. Кроме того, информация о компании-получателе должна быть размещена в открытом доступе в интернет