Пандемия стимулирует спрос на искусственный интеллект

Большинство ИТ-руководителей заявили, что инициативы в области ИИ, на самом деле имеют большее значение, чем они думали ранее, и многие готовы увеличить расходы на такие решения — об этом говорят данные свежего исследования компании Algorithmia.

Кто-то упустил момент

Многие компании планируют в ближайшее время увеличить расходы на продукты, использующие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения — это стало результатом нынешнего распространения коронавируса. При этом значительная часть ИТ-руководителей полагает, что инициативы в области ИИ должны были получить более высокий приоритет гораздо раньше — еще до наступления пандемии. Такие данные приводит в своем исследовании компания Algorithmia. Опрос под названием «2020 Enterprise AI/ML Trends» был завершен в августе 2020 г. и собрал ответы ста руководителей крупных предприятий на должности от ИТ-директора и выше. При этом аналитики интересовались лишь мнением экспертов, представляющих организации с годовым оборотом не менее 1 млрд долларов и числом сотрудников от 5 000.

Зеленый свет для ИИ

Выяснилось, что независимо от направления деятельности компании ИТ-руководители, опрошенные Algorithmia, согласны с тем, что проекты в сфере машинного обучения и ИИ должны быть в приоритете. Около 65% респондентов заявили, что такие проекты были первыми в списке важных внедрений до пандемии, а 33% менеджеров сообщили, что такие решения теперь занимают более высокое место в их списке приоритетов. Кроме того, 43% опрошенных сотрудников отметили, что технологии искусственного интеллекта имеют гораздо большее значение, чем они думали ранее, а 23% респондентов сообщили, что теперь они пришли к понимаю, того факта, что технологии ИИ должны были получить наивысший приоритет в области ИТ-инициатив с самого начала.

91% респондентов тратили не менее 1 млн долларов в год на ИИ и машинное обучение, при этом половина опрошенных планирует в будущем увеличить расходы на такие решения

«2020 г. продолжает быть годом форсирования цифровой трансформации. Весной многие компании на собственном опыте убедились, что удаленная работа не только возможна, но и в определенных случаях выгодна, а о непрерывности бизнеса нужно думать при планировании каждого периода. ИИ позволяет эффективно автоматизировать рабочие процессы, снизить риски и повысить гибкость компании, что особенно важно в кризисные времена, подобные тем, что мы наблюдаем сейчас. NetApp имеет ряд решений на основе ИИ, которые подходят для предприятий в широком спектре отраслей, и помогают правильно подготовиться к возможным нештатным ситуациям, а также оптимизировать работу и расходы компании. Последнее особенно важно, учитывая влияние мер самоизоляции на мировую экономику», — отмечает Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ.

Данные опроса также показали, что ИТ-руководители планируют больше тратить на ИИ, а пандемия увеличивает спрос на людей с соответствующими профессиональными навыками. Например, 91% респондентов заявили, что компания тратила не менее 1 млн долларов в год на все, что связанно с искусственным интеллектом и машинным обучением, а половина опрошенных планирует увеличить расходы в этом направлении. Между тем, по мнению 59% респондентов, нехватка персонала с навыками в области ИИ была основной проблемой для ИТ-руководителей до пандемии. Более всего от сотрудников, работающих в данной области, требуется опыт в таких сферах как кибербезопасность (69%), управление данными (64%) и системная интеграция (62%).