Facebook снова в центре внимания — компанию обвиняют в слежке за пользователями через Instagram

На компанию Facebook Inc. подали очередной иск в суд. На этот раз предметом разбирательств является предполагаемый негласный сбор личных данных пользователей Instagram с помощью камер iPhone.

Скандал за скандалом

За последние несколько лет компания Facebook не раз попадала в различные скандалы, связанные со сбором и хранением личных данных пользователей. Это и история с Cambridge Analytica, когда произошла утечка профилей 50 млн человек, и информация о том, что соцсеть годами хранит в архиве подробную информацию о звонках и сообщениях абонентов.

В августе 2020 года на Facebook подали в суд, обвиняя компанию в использовании технологии распознавания лиц для незаконного сбора биометрических данных о более чем 100 миллионах пользователей Instagram. В ответ компания заявила, что их сервисы не используют технологию распознавания лиц. Но уже в сентябре всплыла новая история, ставшая достоянием общественности.

Шпионаж или ошибка?

Если информация подтвердится, этот прецедент выведет проблему неприкосновенности частной жизни на новый уровень, поскольку речь идет уже о непосредственном наблюдении за пользователями с помощью камеры смартфона.

Приложение Instagram, которое принадлежит Facebook Inc., получает доступ к камерам iPhone, даже когда они не используются

Все началось еще летом — в июле ряд зарубежных СМИ сообщил о том, что приложение Instagram, которое принадлежит Facebook Inc., получало доступ к камерам iPhone, даже когда они не использовались активно. Некоторые пользователи расценили это как шпионаж, а кое-кто даже подал на компанию в суд. Так, в иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, пользователь Instagram из Нью-Джерси Бриттани Кондити утверждает, что приложение использует камеру намеренно и с целью сбора «коммерчески ценных данных о пользователях, к которым у него не было бы доступа в ином случае». В иске также указано, что «получая чрезвычайно личные данные о подписчиках, в том числе, когда они находятся дома, Instagram и Facebook могут собирать важную информацию для исследования рынка и пользовательских предпочтений».

Facebook ожидаемо опроверг все обвинения, сославшись на техническую ошибку, которую, по словам представителей компании, уже исправили. Она вызывает появление ложных уведомлений о доступе приложения Instagram к камерам iPhone. Получит ли история продолжение — пока неизвестно.

«Почти все мы, приобретая персональное устройство, не вчитываемся в подробности соглашений с его производителем, так как взамен получаем мобильность, которая стала частью нашей жизни. Риски, связанные с утечкой персональной информации, для нас компенсируются удобством и функциональностью, – комментирует Владимир Никончук, руководитель департамента поддержки продаж компании «Открытая мобильная платформа». — Наивно думать, что по мере развития технологий решатся проблемы неправомерного использования персональных данных или их утечки с мобильных устройств или через приложения. Возможности гаджетов и установленных на них приложений стремительно растут, и никто не может гарантировать, что та или иная функция не будет включена, а платформа не будет атакована. Ну а если речь идет о решении важных рабочих задач с личных мобильных устройств, ситуация может быть опасной не только для самих граждан, но и для их работодателей. Тут требуются специальные, доверенные решения».