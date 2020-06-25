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Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темы цифровизации растут» состоится 24 сентября

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24 сентября 2020 г. CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе: темы цифровизации растут».

24 сентября 2020 г. CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе: темы цифровизации растут».

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Основные темы мероприятия:

Цифровизация госсектора: новые вызовы

  • Как кризис изменил подходы к цифровизации госсектора?
  • Импортозамещение в госсекторе: переход на отечественные решения под влиянием финансового кризиса.
  • Какие задачи поставил перед ИТ оперативный переход на дистанционную работу?
  • Кадры в кризис: изменилась ли ситуация с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов?
  • Что мешает цифровизации в регионах?
  • Как решается проблема с отсутствием единых стандартов при выборе ИТ-решений в госведомствах?

Ключевые ИТ-проекты в госсекторе

  • Как развиваются суперсервисы?
  • Цифровой профиль гражданина: что ждет россиян с внедрением этого сервиса?
  • Когда госорганы объединятся в едином цифровом пространстве?
  • Национальная система управления данными: ход проекта.

ИТ-решения для госсектора

  • Электронный документооборот в ведомствах — этапы перехода и планы.
  • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.
  • Искусственный интеллект в госсекторе: кейсы.
  • Интеллектуальный мониторинг автотранспорта: кейсы.

Задачи ИКТ на ближайшее будущее

  • Как обеспечить эффективность работы госслужащих при растущей мобильности?
  • Дистанционные сервисы коммуникаций: как выбрать надежное и безопасное решение?
  • Импортозамещение в госсекторе: как решать проблемы совместимости ИТ-решений при переходе на отечественные ОС?
  • Унифицированные коммуникации в госведомствах: вызовы и перспективы развития.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуктур, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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