Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» последовательно развивает собственную линейку программных решений. Очередная разработка компании Oktava Wireless Manager получила регистрацию в Роспатенте. Программное обеспечение поможет звукорежиссерам и музыкантам удаленно управлять настройками цифровых радиосистем и контролировать их работу. Об этом CNews сообщили представители «Октава ДМ».

Oktava Wireless Manager используется в цифровых радиосистемах с одно- и двухканальными приемниками OWS-U1200RD и OWS-U2200RD. Оборудование поддерживает цифровую модуляцию QPSK и до 200 настраиваемых каналов. Радиосистемы предназначены для профессионального применения в концертной деятельности, на сценических площадках, в студиях и при проведении мероприятий.

Программа представляет собой встроенное программное обеспечение приемника. Она позволяет управлять настройками радиосистемы и отслеживать ее параметры удаленно. Для подключения используется интерфейс Ethernet через разъем RJ45.

Программное обеспечение разработано на базе ESP-IDF. Архитектура включает Ethernet-менеджер, HTTP-сервер с REST API и веб-интерфейс.

Государственная регистрация программы для ЭВМ состоялась 3 ноября 2026 г. Свидетельство № 2026694018 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.